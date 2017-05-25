Глава МИД Азербайджана довел до генсека ООН важность продолжения субстантивных переговоров для карабахского урегулирования – ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, находящийся с визитом в Нью-Йорке с целью участия в мероприятиях по случаю 25-летия членства АР в ООН, встретился с генеральным секретарем Организации Антониу Гутеррешем.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи было выражено удовлетворение нынешним состоянием отношений между Азербайджаном и ООН.

Министр Эльмар Мамедъяров передал Антониу Гутеррешу приветствия Президента Ильхама Алиева. Генсек ООН отметив, что с удовлетворением вспоминает свои встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, попросил передать его приветствия и добрые пожелания главе Азербайджанского государства.

Он довел до внимания высокую оценку поддержке ООН и ее специализированных организаций Азербайджану в первые годы независимости, в частности, помощи в решении гуманитарных проблем граждан, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате агрессии Армении.

Министр также сказал, что Азербайджан привержен Уставу ООН и принципам и целям международного права, поддерживает и вносит вклад в деятельность ООН. По его словам, избрание Азербайджана членом Экономического и Социального Совета ООН на 2017-2019 годы создаст дополнительные возможности для вклада страны в международное развитие.

Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что азербайджанское правительство уделяет особое внимание пропаганде, на национальном и международном уровне, межкультурного и межрелигиозного диалога.

Коснувшись роли ООН в процессе мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, являющегося главной угрозой миру и безопасности на Южном Кавказе, министр подчеркнул, что базовыми документами для разрешения конфликта являются именно резолюции Совета Безопасности ООН. Тот факт, что требования этих резолюций до сих пор остаются неисполненными, вызывает сожаление, добавил он. Министр подчеркнул важность продолжения субстантивных переговоров для урегулирования конфликта.

В свою очередь, Антониу Гуттереш высоко оценил близкое участие Азербайджана в инициативах и программах ООН, и усилия в направлении углубления отношений, подчеркнул важность подобных встреч для определения перспективных сфер сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющих взаимный интерес.

Ф.Багирова