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Политика

Очищено от мин свыше 2,1 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО 25.05.2017 10:36

Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, в среду, 24 мая, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 16 495 квадратных метров территории села и подъездных дорог к нему.

В ходе работ были обнаружены 1019 осколков.

В целом за последние 92 дня очистки в Джоджуг Мерджанлы проверен 151 дом, обнаружен 71 неразорвавшийся боеприпас, 23 противопехотные мины марки ОЗМ-72 и 31 противотанковая мина марки ТМ-57, а также 108 взрывателей к минам марки ТМ-57.

Кроме того, обнаружены 100 тысяч 616 осколков.

В результате очищено 2 млн 131 тысяча 779 квадратных метров (213.18 гектаров) территории села.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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