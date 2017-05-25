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Политика
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Баку отреагировал на намерение Армении использовать Ходжалинский аэропорт 25.05.2017 10:28

Планы Армении осуществлять под видом туристических поездок полеты из аэропорта в Ходжалы являются очередной армянской провокацией, говорится в распространенном в четверг комментарии главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

«Подобные провокационные действия, которые Армения умышленно пытается осуществить, наносят серьезный удар по процессу урегулирования конфликта путем переговоров и целенаправленно служит эскалации обстановки», - заявил Х.Гаджиев.

Он отметил, что воздушное пространство над оккупированными территориями Азербайджана – суверенная территория Азербайджана, а Ходжалинский аэропорт специальным кодом Международной организации гражданской авиации обозначен в качестве имущества Азербайджанской Республики.

«Азербайджанская Республика запретила полеты в воздушном пространстве над оккупированными территориями, так как в этой части суверенного воздушного пространства Азербайджана обеспечить безопасность невозможно. Эта позиция Азербайджана поддерживается Международной организации гражданской авиации и Европейской конференцией по гражданской авиации», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Он отметил, что попытки Армении использовать Ходжалинский аэропорт и осуществлять незаконные полеты – это грубое нарушение Закона Азербайджанской Республики «Об авиации», императивных норм и принципов международного права, Чикагской конвенции о гражданской авиации, инструкций и правил Международной организации гражданской авиации.

«Мы призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ как сторону, ответственную за решение конфликта, выразить серьезное отношение и принять меры для предотвращения этой очередной провокации Армении. В целом, незаконные действия Армении на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе экономическая деятельность, разграбление природных ресурсов, уничтожение материально-культурных ценностей, изменение демографической ситуации посредством осуществления расселения, попытки использования Ходжалинского аэропорта, проведение незаконных выборов, наносят серьезный удар по процессу урегулирования конфликта переговорным путем и имеют целью аннексию оккупированных азербайджанских территорий», - подчеркнул споуксмен МИД Азербайджана. 

Он отметил, что азербайджанская сторона для предотвращения этой провокации Армении использует средства международного права и обратится в соответствующие международные организации, особенно в Международную организацию гражданской авиации, в Межгосударственный авиационный совет по использованию авиации и воздушного пространства.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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