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Политика

Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 124 раза 25.05.2017 09:52

Подразделения армянских вооруженных сил за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 124 раза.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны АР, армянские ВС с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селах Шаваршаван, Воскеван Ноемберянского района Армении, обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные на безымянных высотах и в селах Кемерли, Гаймаглы, Фарахли и Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана, из сел Чинари и Айгедзор Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии, находящиеся в селах Мунджуглу, Агдам и Гаджиалылы Товузского района Азербайджана. Также подразделения армянских ВС с позиций на безымянных высотах в Красносельском районе Армении обстреляли позиции Вооруженных  сил Азербайджана, расположенные на безымянных высотах в Гядабейском районе Азербайджанской Республики.

Кроме того, позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу с позиций, расположенных  близ оккупированных сел Гейарх и Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Гарагашлы, Джавахирли, Мерзили и Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли и Ашагы Вейсалли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также на безымянных высотах в Гейгельском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском и Джебраильском районах Азербайджанской Республики.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 124 раза
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