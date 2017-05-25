Страны Европы беспокоит гонка вооружений в зоне нагорно-карабахского конфликта и инциденты на линии соприкосновения, заявил в Ереване глава комитета Европарламента по внешним связям Дэвид Макаллистер.

«Брюссель беспокоят гонка вооружений в зоне карабахского конфликта, конфронтационная риторика и инциденты на линии соприкосновения, приводящие к человеческим жертвам», — сказал Макаллистер журналистам.

По его словам, ЕС призывает стороны возобновить переговоры без предусловий на основе предложений Минской группы ОБСЕ.

«Статус-кво непрочен. Этот конфликт не имеет военного решения. Необходимо долгосрочное урегулирование на основе международного права. ЕС поддерживает усилия Минской группы в этом направлении, призывая стороны соблюдать режим прекращения огня и свои обязательства по мирному урегулированию конфликта», — сказал глава комитета.

РИА Новости