Госкомиссия по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан призывает граждан Азербайджана воздержаться от эксгумации из неизвестных мест захоронения останков людей, погибших в карабахской войне.

Причиной выступления Госкомиссии с подобным предупреждением, как указано на сайте данной структуры, стал тот факт, что в последние дни в СМИ появились фотографии мест захоронения, снятые во время похорон неопознанных людей в период активных боевых действий. Как отмечает Госкомиссия, данные фотографии были встречены общественностью неоднозначно, и некоторые граждане даже предприняли попытки совершить ряд незаконных шагов по вскрытию захоронений.

Госкомиссия отмечает, что для вскрытия могил предположительно пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов лиц в первую очередь должна быть собрана полная и подробная информация, у близких родственников без вести пропавших должны быть взяты образцы ДНК. Лишь по завершении этого процесса и на основании соответствующего решения полномочного государственного органа с определением состава специалистов по судебно-медицинской экспертизе и другим службам может проводиться вскрытие могилы.

Собранные по особым правилам человеческие останки проходят через необходимые процедуры в лаборатории, после чего осуществляется идентификация путем сопоставления образцов ДНК, взятых у трупа и у близких родственников без вести пропавших. В случае если процесс дает положительный результат, останки без вести пропавшего передаются его родственникам.

«В настоящее время Госкомиссия совместно с Международным Комитетом Красного Креста продолжает соответствующие мероприятия в этой области. По завершении необходимых процедур в установленных местах захоронений в соответствии с международными стандартами будут проведены эксгумационные работы, и идентифицированные трупы будут выданы родственникам», - указывается в сообщении.

Госкомиссия напоминает, что согласно законодательству Азербайджана без решения соответствующих правоохранительных и судебных органов вскрытие неизвестных мест захоронения и перемещение останков на другие территории является уголовно наказуемым преступлением. В этой связи Госкомиссия призывает представителей местных территориальных административных органов и граждан воздержаться от подобных действий.

Ялчин Алиев, Э.Т.