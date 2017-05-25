Постоянное представительство Азербайджана при ООН распространило в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН отчет под названием «Правовая оценка по ответственности третьих сторон в связи с незаконной экономической и другими видами деятельности на оккупированных территориях Азербайджана».

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, данная правовая оценка подготовлена на основании обращения азербайджанской стороны известным международным юристом Аланом Пелле, возглавлявшим в 1997 году Комиссию международного права ООН, членом которой он был в 1990-2011 годах, а также являющимся почетным профессором Université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Принимая во внимание попытки Армении скрыть свои незаконные действия, искажая нормы и принципы международного права, резолюции Совета Безопасности ООН, уклониться от своих обязательств и ответственности, Азербайджан постоянно озвучивает свою позицию по важности обеспечения верховенства международного права в решении конфликта, прекращении оккупации азербайджанских земель и возвращении на свои родные земли беженцев и вынужденных переселенцев, страдающих от армянской агрессии.

Азербайджанская сторона подготовила многочисленные связанные с правовыми аспектами конфликта отчеты, которые были распространены в ООН и других международных организациях и доведены до внимания мировой общественности. В том числе генсеку ООН были представлены отчеты по правовым последствиям вооруженной агрессии Армении против Азербайджана, по территориальной целостности стран и фундаментальным нормам права на самоопределение, по международной правовой ответственности Армении как военного оккупанта азербайджанских территорий, по международному юридическому праву азербайджанских вынужденных переселенцев и ответственности Армении.

Также генсеку ООН был представлен подготовленный МИД Азербайджана подробный отчет под названием «Незаконная экономическая и другая деятельность на оккупированных территориях Азербайджана». В отчете на основании фактов, цифр и статистических данных доказывается, что проводимая Арменией на оккупированных азербайджанских территориях политика и осуществляемая деятельность являются нарушением международного права, наносящими вред попыткам достичь политического урегулирования конфликта и представляющими серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности в регионе.

Подготовленный затем документ «Правовая оценка по ответственности третьих сторон в связи с незаконной экономической и другими видами деятельности на оккупированных территориях Азербайджана», обеспечивая основательный беспристрастный взгляд, способствует лучшему пониманию текущих правовых обязательств и ответственности по решению конфликта и выступает с конкретными предложениями в этом направлении.

В нем незаконная экономическая и иная деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана указывается по приведенным ниже направлениям, юридически обосновывается незаконность действий Армении и обеспечивается юридическая оценка правовой ответственности третьих сторон.

- Осуществление расселения на оккупированных территориях;

- Эксплуатация и торговля азербайджанскими природными ресурсами;

- Экономическая и финансовая деятельность;

- Инфраструктурные изменения и эксплуатация телекоммуникационной сети;

- Изменение культурного характера и наследия оккупированных территорий;

- Пропаганда оккупированных территорий в качестве туристических мест, организация незаконных поездок и другая деятельность.

Согласно обеспеченной документом правовой оценке, Армения является стороной, несущей ответственность за незаконную деятельность на оккупированных азербайджанских территориях. Часть этих незаконных действий серьезно нарушает обязательства, вытекающие из императивных норм международного права. В их числе:

- Применение Арменией силы в нарушение Устава ООН для де-факто отделения Нагорного Карабаха и других районов Азербайджана;

- Нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана;

- Проведение на оккупированных территориях этнических чисток, создание пунктов расселения и обеспечение переселения населения и изменение демографического состава этих территорий;

- Грубое нарушение права по военной оккупации, особенно 43-го пункта правил, связанных с Гаагской конвенцией 1907 года «О законах и обычаях ведения войны на суше», 49-й статьи Женевской конвенции «О защите гражданских лиц во время войны»;

- Эксплуатация природных ресурсов на оккупированных территориях без учета верховенства интересов людей, проживавших на этих территориях до оккупации;

- Изменение культурного наследия территории.

Согласно юридической оценке, указанное серьезное нарушение императивных норм международного права предполагает применение к ним особых случаев, влекущих отягчение ответственности. В это число входят:

- Нераспознание возникшей ситуации в результате подобных нарушений;

- Запрещение оказания какой-либо помощи для сохранения этой ситуации;

- Лишение лиц, совершивших подобные нарушения, любого иммунитета;

- Как отягчающая ответственность привлечение Армении всеми государствами к ответственности и принятие в ее отношении мер, в том числе применение санкций, возбуждение уголовных и гражданских дел.

В международных отношениях и в процессе решения конфликтов обеспечение верховенства закона имеет обязательный характер.

Баку призывает все мировое сообщество, соответствующие международные организации, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, зарубежных юридических и физических лиц принять во внимание отчет «Правовая оценка по ответственности третьих сторон в связи с незаконной экономической и другими видами деятельности на оккупированных территориях Азербайджана» и представленные Азербайджаном другие фундаментальные юридические отчеты, связанные с правовыми аспектами карабахского конфликта.

Ялчин Алиев, Э.Т.