В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 мая на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил на территории Тертерского района Азербайджана был проведен мониторинг.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, мониторинг прошел без инцидентов.

Мониторинг с азербайджанской стороны провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер и Михаил Олару.

Ялчин Алиев, Э.Т.