Во вторник, 23 мая, администрация Дональда Трампа обнародовала свои рекомендации по бюджету на 2018 финансовый год (FY18) перед Конгрессом с существенным сокращением бюджета.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Massis Post, в соответствии с обнародованными данными администрация Трампа намерена сократить финансовую помощь Армении на 67% до $ 6,8 млн.

Финансовая помощь США Азербайджану сокращена на 90%, и в общей сложности республике предполагается выделить $1 млн. Для Грузии финансирование было сокращено на 58%, а для Украины - на 70%.

Согласно финансовому документу, который ранее опубликовал Foreign Policy, финансирование USAID полностью должно было быть отменено для четырех стран региона – Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Туркменистана.

Читайте по теме:

Трамп отменил финансирование для Азербайджана

В ближайшее время станет известно, будет ли USAID продолжать деятельность в Азербайджане

Эльшан Рустамов, Г.Р.