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Политика

Мубариз Ахмедоглу: Несмотря на многие изменения вокруг нагорно-карабахского урегулирования, методы работы МГ ОБСЕ неизменны 24.05.2017 12:04

За последние 20 лет меньше всего изменений произошло в направлении именно урегулирования нагорно-карабахской проблемы, уверен политолог, глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу. 

«В геополитических, экономических, военных процессах вокруг нагорно-карабахского конфликта произошли достаточно серьезные изменения.

- Россия и США по всем вопросам находятся чуть ли не в состоянии резкого противостояния. Объявление ими перемирия только по нагорно-карабахскому вопросу является всего лишь дипломатической риторикой.

- США не может усилить позиции на Южном Кавказе. У США хватает сил только на то, чтобы предотвратить усиление позиции России.

- Сирийский вопрос создает достаточно новых реалий для региона Южного Кавказа.

- К нагорно-карабахскому урегулированию подключились экономические и гуманитарные элементы. Азербайджан уже неоднократно выдвигал гуманитарные предложения. Азербайджан взял дипломатическую инициативу в свои руки. Поднял дипломатическую атаку на новый уровень. В Баку приезжали несколько представителей армянской интеллигенции, также ожидается приезд новых представителей.

- Азербайджан неоднократно заявлял о готовности к экономическому сотрудничеству с Арменией. Главное, чтобы позиция Армении содействовала сотрудничеству. Для этого Армения должна покинуть все оккупированные территории.

- Число военных инцидентов на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения войск по сравнению с предыдущими годами увеличилось в несколько раз.

- Острота военных инцидентов и калибры используемого оружия постепенно растут.

Определенные сопредседателями Минской Группы ОБСЕ для себя методы уже устарели, не отвечают реалиям сегодняшнего дня. Этот метод делает неизбежной крупную войну в регионе.

- МГ ОБСЕ должна изменить концептуальный подход, стиль работы.

- В нагорно-карабахском урегулировании должен быть разработан метод работы, охватывающий последние реалии и отвечающий современным стандартам.

- МГ ОБСЕ должна поддержать «Платформу мира». Так начинается гражданский диалог. Это путь, ведущий к взаимному доверию.

- МГ ОБСЕ должна провести серьезный анализ отношения в Армении к азербайджанским яблокам и сделать соответствующие выводы.

- МГ ОБСЕ должна понять и осознать искривление общественного сознания армян.

- МГ ОБСЕ должна представить прозрачную и новую методологию», - подчеркивает Мубариз Ахмедоглу.

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