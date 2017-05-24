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Политика

На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг 24.05.2017 11:48

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 мая 2017 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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