В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 мая 2017 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Эльшан Рустамов, Г.Р.