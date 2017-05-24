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Политика

Издана книга «Основные направления внешней политики Азербайджанской Республики (1991-2016 годы)» 24.05.2017 11:40

Сотрудниками Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте Азербайджана была подготовлена и издана книга «Основные направления внешней политики Азербайджанской Республики (1991-2016 годы)».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЦСИ, книга посвящена 25-летию восстановления независимости АР.

В книге в 28 статьях представляется информация об отдельных приоритетах внешней политики республики, успехах внешней политики в обеспечении политических и экономических интересов и национальной безопасности, роли государства в системе международных экономических отношений.

С призмы экспертов-исследователей представлена информация о проводимых переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, мерах, реализуемых в этом направлении правительством Азербайджана.

В книге всесторонне проанализировано сотрудничество Азербайджана с соседними странами (Турцией, РФ, ИРИ, Грузией) и со странами Центральной Азии (Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном).

Проанализированы отношения Азербайджана с глобальными и региональными силами (ЕС, США, Великобритания, Китай, Германия, со странами Центральной, Восточной, Южной и Юго-восточной Европы - Польшей, Венгрией, Чехией, Румынией, Болгарией, Италией, Грецией, странами Балтии - Латвией, Литвой, Эстонией).

Были исследованы связи Азербайджана с международными организациями (ООН, Совет Европы, СНГ, ОИС, НАТО, Тюркский совет, Движение неприсоединения, ОЧЭС, ОЭС).

Изданная большим тиражом книга предназначена для большой аудитории интересующихся внешней политикой.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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