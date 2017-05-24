Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак и Цезарь Флорин Преда совершат визит в Азербайджан.

Об этом сообщили в пресс-службе ПАСЕ, передает АПА.

Точная дата визита и планируемые встречи будут уточнены в ближайшие дни.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) является старейшим в Европе международным парламентским институтом, действует с 1949 года.

Наделена консультативными функциями (до 1974 года именовалась Консультативной ассамблеей). Уполномочена обсуждать любые вопросы, входящие согласно Уставу в компетенцию Совета Европы.

В ПАСЕ с правом решающего голоса входят делегации 47 стран - членов Совета Европы.

А.А.