Сотрудничество Турции, Грузии и Азербайджана в регионе является примером для других стран, сказал министр национальной обороны Турции Фикри Ишик.

На совместной пресс-конференции с грузинским и азербайджанским коллегами по итогам трехсторонней встречи в Батуми он отметил, что были обсуждены все аспекты отношений между тремя странами.

«Регион, в котором находятся Турция, Грузия и Азербайджан, привлекает внимание всего мира богатыми нефтегазовыми ресурсами, а также тем, что он является важным энергетическим хабом», - сказал Ишик, сообщает Anadolu.

Между Турцией, Грузией и Азербайджаном налажены стратегические отношения, отметил он, добавив, что существует прочная база для выведения этих отношений на качественно новый уровень, в частности в сферах политики, экономики и обороны.

«Трехсторонняя встреча министров обороны является одним из важнейших аспектов сотрудничества между нашими странами. Сегодняшняя встреча прошла достаточно продуктивно с точки зрения обмена идеями по вопросам региональной безопасности и формирования будущих сфер сотрудничества. Коллеги еще раз подтвердили стремление вывести сотрудничество между тремя странами на максимально качественный уровень во всех областях», - сказал Ишик.

Ф.Багирова