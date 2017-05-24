23 мая сокоординатор «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» от Азербайджана Орхан Набиев встретился украинским ученным и общественным деятелем Татьяной Крупа, которая также является членом «Платформы Мира».

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Платформы, на встрече были обсуждены дальнейшие планы «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» в Украине.

О.Набиев поблагодарил гостью за сотрудничество с «Платформой Мира между Арменией и Азербайджаном» и детально рассказал о будущих планах. В ходе встречи были достигнуты соглашения о взаимном сотрудничестве с «Платформой Мира между Арменией и Азербайджаном».

Т.Крупа выразила обеспокоенность в связи с нерешенностью конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

«Люди не должны убивать друг друга. Жизнь – это самое ценное, что есть у человека. Являясь историком, хочу заверить, что история не должна разделять людей, потому что она общечеловеческая», - сказала Т.Крупа.

Она подчеркнула важность миротворческой деятельности и пообещала мобилизовать свои возможности по этому направлению.

В конце встречи Орхан Набиев объявил о назначении Татьяны Крупа послом мира от Украины и вручил ей сертификат «Посла мира».

«Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном» была создана 6 декабря 2016 года в целях оказания содействия мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Это инициатива граждан Азербайджана и Армении, которые хотят внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта.

Эльшан Рустамов, Г.Р.