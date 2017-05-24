Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60 и 82-миллиметровые минометы (51 снаряд), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций в селах Довех, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Мосесгех и на безымянных высотах Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Ферехли, Гызылгаджилы, Джафарли Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг и на безымянных высотах Товузского района, на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Немирли, Шихлар, Ширванлы, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.