«Баку-2017»: месседжи мира, толерантности и солидарности, адресованные миру языком спорта -ФОТО

Азербайджан – толерантная страна. Толерантность и мультикультурализм являются образом жизни азербайджанского народа. Модель толерантности современного Азербайджана привлекает внимание мира, изучается в ряде стран как учение и наука, преподается в университетах.

Это – уже вызывающие гордость, а может и зависть реалии нашего времени. Еще один момент, привлекающий внимание: наша модель толерантности постоянно обогащается все новыми и новыми оттенками. Игры исламской солидарности, с большим успехом завершившиеся в Баку несколько дней назад, остались в истории не только как спортивное событие, но и торжество единства и солидарности. В эти теплые весенние дни Баку, в подлинном смысле слова, заключил в свои объятия почти 3000 спортсменов исламского мира, стал их родным домом. Баку еще раз языком спорта адресовал миру очень важный для нашего времени месседж: альтернативы толерантности и мультикультурализму нет, путь спасения человечества проходит через единство и солидарность.

Логичный шаг, дополнивший и обогативший спортивный праздник

Организовав на высоком уровне IV Игры исламской солидарности, создав поистине атмосферу дружбы и солидарности, Азербайджан написал историю. Игры остались в памяти миллионов как грандиозный спортивный праздник, продемонстрировали силу и могущество, добрую волю Азербайджана, его умение организовать на высоком уровне любое международное мероприятие.

В преддверии Игр Президент Азербайджана предпринял мудрый и логичный шаг, объявив 2017 год в Азербайджане «Годом исламской солидарности». В статье под заголовком «Усиление исламской солидарности – веление времени», опубликованной в издании Организации исламского сотрудничества OIC Journal, глава государства подчеркивает: «Сегодня мусульманский мир как никогда раньше нуждается в единстве и солидарности. Поэтому объявление 2017 года в нашей стране «Годом исламской солидарности» является посланием доброй воли всему мусульманскому миру и планете. Основные цели «Года исламской солидарности» - укрепить единство в мусульманском мире, продемонстрировать всему миру, что Ислам является религией мира и культуры. Считаю, что предстоящие в мае этого года в Баку Игры исламской солидарности станут не только спортивным соревнованием, но и днями единства и солидарности всего исламского мира».

Прошедшие 10 дней подтвердили правоту Президента: Игры и «Год исламской солидарности» органически дополнили друг друга, обогатили «Баку-2017» новым содержанием.

В 2015 году Баку одинаково успешно и уверенно принимал первые Европейские игры, а спустя два года – IV Игры исламской солидарности. С одной стороны Старый мир, настроенный в духе исламофобии, считающий мусульман потенциальными террористами, а с другой, - Исламский мир, больше всех страдающий от терроризма, столкнувшийся с кровопролитием, - два противоположных полюса. В сегодняшнее контрастное и сложное время, когда происходят кровавые столкновения, проведение в Баку друг за другом Европейских игр и Игр исламской солидарности имеет символическое значение и, выражаясь словами нашего уважаемого Президента, «свидетельствует о том, что Азербайджан стал пространством для диалога между цивилизациями и религиями, экономическим и культурным мостом». Азербайджан использует эту уникальную позицию во имя утверждения мира, мультикультурализма, терпимости на планете.

Проведенные в Баку IV Игры исламской солидарности стали очередным ярким проявлением этой доброй воли. Чем еще может быть охарактеризовано историческое значение «Баку-2017»?

«Баку-2017»: твердая политическая воля и высокое организаторское мастерство

Руководство Азербайджана обладает достаточной политической волей, чтобы взять на себя проведение любого международного мероприятия: будь то политико-экономические, гуманитарные форумы или культурные и спортивные мероприятия. В нашей недавней истории есть достаточно доказательств этого. Не хотелось бы отнимать время, перечисляя всем известные факты. Хочу только сказать, что новому лидеру нового века Ильхаму Алиеву удалось преподнести Азербайджан миру как страну, занимающую независимую позицию, повысить его авторитет. Преодолев нападки известных внешних кругов, Азербайджан укрепился. Ему уже верят и доверяют. Нерушимая политическая воля, твердые решения Президента Ильхама Алиева являются первоначальным и основным условием, позволившим Азербайджану принимать очень важные крупномасштабные международные мероприятия.

С другой стороны, мы слышим самые высокие мнения об организации каждого такого мероприятия. В качестве последнего доказательства этого хотелось бы привести слова генерального секретаря Спортивной федерации исламской солидарности Файсала Абдулазиза Аль Нассара: «Баку обеспечил прекрасные условия для того, чтобы атлеты наших государств продемонстрировали свое мастерство, чтобы люди, прибывшие с четырех континентов, отметили взаимные связи в духе единства и взаимопонимания. Эти знаменательные Игры исламской солидарности стали возможны благодаря усилиям наших гостеприимных хозяев под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, деятельности Первого вице-президента Азербайджанской Республики и председателя Организационного комитета «Баку – 2017» госпожи Мехрибан Алиевой и персонала, работающего в азербайджанском Организационном комитете Игр исламской солидарности. От имени Спортивной федерации исламской солидарности хочу выразить спортсменам признательность за участие в Играх, волонтерам – за вклад, внесенный в «Баку–2017», а азербайджанскому народу - за проявленную самоотверженность и высокое гостеприимство».

Или, согласно общему мнению, проведенные в Баку первые Европейские игры стали яркой страницей в спортивной истории континента, Азербайджан организовал их на уровне Олимпийских игр. Повторив этот успех и на Играх исламской солидарности, Баку, как я уже отметил, смог написать историю.

В центре организационной работы как на Европейских играх, так и на Играх исламской солидарности стоит Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Как результат умения Мехрибан ханум, председательствовавшей в организационных комитетах обоих престижных спортивных мероприятий, в короткий срок мобилизовать силы, вся инфраструктура, в том числе спортивные арены работали безукоризненно, можно сказать, как часы. Все покинули Баку с богатыми впечатлениями, Азербайджан еще более возвысился в глазах мира.

Вновь основываясь на общем мнении, можем сказать, что без непосредственного участия и поддержки Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой написать эти успешные страницы было бы невозможно. Сам факт того, что руководителем организационных комитетов таких престижных мероприятий, как международный песенный конкурс «Евровидение-2012», первые Европейские игры, Исламиада, является именно женщина, - еще один политический месседж, адресованный миру, веский ответ невежественным силам, пытающимся, предаваясь своим «фобиям», представить Ислам как «религию неравенства» и «религию, далекую от гендерного равенства».

Эти месседжи Западу вновь адресованы Азербайджаном – народом, почти сто лет назад создавшим первую в исламском мире демократическую республику. В этой республике женщинам были предоставлены равные гражданские права раньше, чем в некоторых странах, которые сегодня порой читают другим «лекции» на тему демократии и прав человека. Было бы уместно напомнить таким силам, что Мехрибан Алиева, наряду с почетным званием посла доброй воли ЮНЕСКО, носит аналогичное звание и в ИСЕСКО. Понимающие знают, что это имеет огромное символическое значение.

Хотелось бы напомнить, что первая леди Мехрибан Алиева и возглавляемый ею Фонд Гейдара Алиева оказывают непосредственную поддержку реализации многих инициатив, проектов, организации мероприятий мирового масштаба. В качестве примера можно привести также успешно проведенные в ноябре минувшего года в Баку и вызвавшие широкий резонанс V Всемирный конгресс новостных агентств, XVI Генеральную ассамблею Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). Именно благодаря непосредственной помощи и поддержке Фонда Гейдара Алиева стало возможным организовать в Азербайджане встречу руководителей и представителей влиятельных медиа, определяющих информационную политику мира. Они покинули Баку с богатыми впечатлениями.

В выступлении на церемонии открытия Исламиады Мехрибан ханум адресовала всему миру очень важный месседж: Азербайджан испытывает безграничную гордость оттого, что, как молодое, динамично развивающееся и демократическое государство, является составной частью исламской культуры и вносит вклад в эту сокровищницу. «Мы рады тому, что являемся частью исламской истории и наследия, что можем поделиться исламскими ценностями», - сказала Мехрибан ханум, подчеркнув, что «мы - древний край, обладающий культурой, охватывающей тысячелетия, и сильными исламскими традициями».

К сказанному можно добавить, что Азербайджан не только не нуждается в претенциозном менторстве некоторых западных кругов, но и сам может многому научить ту же Европу. На фоне открытых заявлений европейских политиков о бесперспективности и даже безуспешности мультикультурализма Азербайджан ежегодно уверенно проводит такие актуальные мероприятия, как Бакинский глобальный форум, Бакинский международный гуманитарный форум. Главный итог этих мероприятий заключается в том, что мультикультурализм в Азербайджане живет, и альтернативы межцивилизационному диалогу нет.

«Баку-2017»: до и после Игр

Вспоминаю антиазербайджанскую кампанию, разжигаемую некоторыми кругами накануне первых Европейских игр. Наши недоброжелатели подвергли Европейский олимпийский комитет огню критики: почему первые Игры континентального масштаба поручены Азербайджану? Было немало и скептиков, не веривших в то, что Баку справится с крупномасштабным спортивным мероприятием. Не могу сказать, испытывали ли впоследствии неловкость эти люди или нет? Однако некоторые замолчали, а другие вынуждены были признать, что ни одна другая страна не могла бы организовать эти Игры на столь высоком уровне, с такой грандиозностью, как Азербайджан.

Мысли, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым, первой леди, председателем Организационного комитета Мехрибан Алиевой еще до Игр, свидетельствовали о твердой уверенности в успехе этого праздника спорта и солидарности: Исламские игры, в первую очередь, усилят исламскую солидарность, еще раз покажут как исламскому миру, так и планете, что Ислам – религия мира, милосердия и братства. Они одновременно продемонстрируют миру, что Азербайджан является страной, обладающей большими возможностями, и способна проводить самые престижные международные соревнования.

Действительно, «Баку-2017» вошли в историю как большой спортивный праздник, а также торжество дружбы. Все мусульманские страны в течение 10 дней посредством своих представителей жали руки друг другу. Азербайджан показал миру, что исламский мир един и это единство является источником нашей силы.

Баку прожил 10 несравненных и незабываемых дней. В эти 10 дней атлеты исламского мира встретились в рамках грандиозного торжества спорта, дружбы и единства. Четыре континента жили как одна семья.

Первый вице-президент Азербайджана, председатель Организационного комитета Игр Мехрибан Алиева, выражая переживаемые чувства, в выступлении на церемонии закрытия сказала: «Азербайджан добился очередной исторической победы. Проведение в нашей стране IV Игр исламской солидарности является свидетельством уважения и поддержки всего исламского мира Азербайджану и азербайджанскому народу. Уверена, что спортсмены, представляющие более 50 стран, и гости нашей столицы сохранят в своих сердцах добрую память об Азербайджане».

Азербайджан: спортивная страна и пространство толерантности

Хорошо помню, какое большое значение великий лидер Гейдар Алиев придавал спорту еще в первые годы независимости. Он говорил, что спорт является наиболее действенным средством популяризации страны в мире, и в этом смысле ничто не может его заменить. Это были годы, когда азербайджанский спорт делал первые шаги на международной арене, не прошло много времени, как и эта мечта великого лидера сбылась.

Как мы уже подчеркнули, Азербайджан известен во всем мире как спортивный край. В какой еще стране государство уделяет спорту такое внимание, оказывает такую поддержку, как в Азербайджане? Я интересовался, изучал этот вопрос, но ничего похожего не нашел. Конечно, реальные результаты проводимой политики отражаются в достижениях наших спортсменов, и здесь трудно обойтись без статистики. В прошлом году на Олимпийских играх в Рио Азербайджан, завоевав 18 медалей, занял по их количеству 14-е место в мире, 7-е в Европе и 1-е среди мусульманских стран. Во время первых Европейских игр наша команда была второй с 56 медалями. Наконец, на IV Играх исламской солидарности азербайджанские спортсмены, подарив нашему народу еще одну радость победы, завершили соревнования на первой ступени. Наши атлеты завоевали больше всех медалей – 162 (75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых).

В Баку прибыло рекордное число - более 3 тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, до 2000 официальных представителей команд и технический персонал, до сих пор участия в Играх исламской солидарности такого количества стран и спортсменов не наблюдалось. В эти 10 дней Азербайджан стал их родным домом. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали на аренах за некоторыми соревнованиями и лично вручали медали победителям, что еще более повысило интерес к Играм, наполнило их новым содержанием.

Еще один привлекающий внимания факт: за «Баку-2017» наблюдали более 1 миллиарда зрителей более чем в 50 странах. Соревнования освещали до 1000 представителей медиа, в том числе около 70 сотрудников АЗЕРТАДЖ, являвшегося официальным медиа-партнером Игр.

До этого Баку успешно принимал такие престижные соревнования, как первые Европейские игры, 42-я Всемирная шахматная олимпиада, чемпионат Европы среди футболистов до 17 лет, Кубок мира по художественной гимнастике, Формула-1. Успех IV Игр исламской солидарности, невероятные победы наших спортсменов служат еще одним ярким подтверждением того, что Азербайджан является спортивной страной.

На церемонии открытия Игр Азербайджан показал, что Ислам – это прогрессивная религия, религия науки, культуры, мира и милосердия. Азербайджан еще раз продемонстрировал, что является пространством толерантности, носителем мультикультурального духа нашего народа. Он показал всему исламскому миру, всей планете нашу древнюю и богатую историю, культуру. А на церемонии закрытия мир увидел Азербайджан как прогрессивную, современную страну. Именно это уникальное единство превращает нашу Родину, являющуюся источником нашей гордости, в неподражаемую страну в мировом масштабе.

На встрече со спортсменами, одержавшими победу на IV Играх исламской солидарности «Баку-2017», их тренерами и представителями спортивной общественности Президент Ильхам Алиев так охарактеризовал историческое значение Исламиады: «Эти Игры в то же время усилят исламскую солидарность. Накануне Игр я говорил, что наша основная цель заключается в том, чтобы спортсмены, гости, представляющие мусульманские страны, находились в Баку вместе, знакомились друг с другом, пожимали друг другу руки, чтобы укреплялись дружба, сотрудничество. Так и случилось. Во время соревнований мы увидели, что в некоторых случаях представители стран, не поддерживающих друг с другом тесные политические отношения, поздравляли друг друга, радовались успеху друг друга, пожимали друг другу руки».

Славная эстафета продолжается. Впереди нас ожидают турнир Гран-при Азербайджана Формула-1, женский чемпионат Европы по волейболу и матчи чемпионата Европы по футболу.

Все это можно назвать историей успеха азербайджанской модели мультикультурализма.

Может ли данная модель быть включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО?

С этим вопросом накануне Игр исламской солидарности я обратился к генеральному секретарю ЮНЕСКО Ирине Боковой на заседании членов Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО. Госпожа генеральный секретарь ответила так: «Очень интересный вопрос, над идеей необходимо поработать. Азербайджан является уникальной страной на стыке культурного разнообразия мира. Азербайджан – автор очень полезных инициатив, направленных на контакты различных культур».

В числе данных инициатив следует особо отметить «Бакинский процесс». Активный диалог между двумя ведущими международными организациями – Советом Европы и Организацией исламского сотрудничества начался в 2008 году именно с «Бакинского процесса». В тот год на проходившее в Баку заседание министров культуры государств-участников Совета Европы были приглашены и министры культуры стран-членов Организации исламского сотрудничества. Спустя год в Баку было организовано заседание министров культуры стран-членов Организации исламского сотрудничества с участием министров культуры европейских государств. Таким образом, «Бакинский процесс» инициатором которого является Азербайджан, превратился в очень полезную платформу для межцивилизационного диалога.

Новые идеи, источником которых стала эта инициатива, реализовались в 2015 и 2017 годах. С полной уверенностью можно сказать, что проведенные на высоком уровне первые Европейские игры и IV Игры исламской солидарности обогатили философию азербайджанской модели мультикультурализма новыми ценностями. Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, «проведение в течение двух лет в одном и том же городе, наряду с Европейскими играми, Игр исламской солидарности является показателем нашей политики и намерений. Игры являются не просто спортивным мероприятием, но и событием, объединяющим людей». Именно благодаря данным факторам азербайджанская модель мультикультурализма может быть включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Конечно, как подчеркнула Ирина Бокова, над этой идеей надо еще много работать.

Некоторые размышления на фоне Игр исламской солидарности

Можно много писать и говорить о ходе Игр, соревнованиях, одном интереснее другого, количестве завоеванных медалей, радости победы, горечи поражения, самоотверженных волонтерах, болельщиках, преданных спортивному духу, и, конечно, других значимых для спортсменов деталях. Эти детали, естественно, очень важны и для нас – журналистов, так как и мы, как граждане нашей Родины, от всей души болеем за наших спортсменов и всякий раз испытываем чувство гордости, когда поднимается наш флаг и звучит государственный гимн.

Однако моя цель заключается в том, чтобы взглянуть на Игры не с чисто спортивной позиции или сквозь призму патриотизма, а с политической точки зрения, поделиться на этом фоне некоторыми размышлениями.

Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности» и проведение одновременно в нашей стране одноименных Игр было неслучайным. Тема исламской солидарности находилась на повестке дня не один день, месяц или год, а гораздо дольше. Почему именно исламская солидарность, почему именно посредством спорта и почему именно в Баку?

Эти вопросы, кажущиеся на первый взгляд простыми, охватывают происходящие в мире глубокие и сложные процессы. К сожалению, в последнее время мир охвачен вооруженными конфликтами, терроризмом. Мир словно поделен на два непримиримых, антагонистических полюса. Азербайджан играет роль платформы для сближения этих полюсов, налаживания диалога между Западом и Востоком и активно реагирует на этот вызов времени. Организация Баку друг за другом Европейских игр и Игр исламской солидарности действительно является уникальным событием, которого не встретишь ни в одной другой стране мира. Азербайджан выражает решительный протест против случаев исламофобии, дискриминации между нациями и религиями, одновременно демонстрируя миру, что мирное сосуществование цивилизаций в условиях взаимопонимания – это отнюдь не грезы.

На Западе сформировался такой надуманный миф, как «исламский терроризм», и пропагандистская машина во главе со СМИ всячески раздувает его. И что в результате? Сегодня многие западные политики и сами признают, что ситуация в их странах вышла из-под контроля, как джинн, выпущенный из бутылки. В этих странах постепенно усиливаются неонацистские настроения: на улицах совершаются нападения на мигрантов, женщины в хиджабе подвергаются оскорблениям, приюты для беженцев, вынужденных из-за войн покинуть родные очаги, поджигаются.

В мире словно поднимают голову крестовые походы XXI века. Уже ни для кого не секрет, что за этими нападками на Ислам, являющийся религией, терпимой к другим верам, религией уважения к культуре других народов, помощи нуждающимся, стоят некоторые явные и скрытые намерения. Что принесло арабским странам косвенное вмешательство Запада, именуемое «арабская весна», кроме холодных ветров? Сегодня в Ираке, Сирии, Ливии, Йемене… дуют черные ветры. Сотни тысяч мирных граждан – детей, женщин и стариков становятся жертвами вооруженных конфликтов, террора. Террористические акты в этих странах стали уже настолько обыденным явлением, что западные СМИ относятся к ним как к второстепенным новостям.

Кто создал ИГИЛ? Кто вооружает, финансирует террористические группировки? Вопросов много.

Вчера большинство турецких газет вышло с маншетом: «100 грузовиков с оружием для PYD/PKK от США»…

Возникает эффект бумеранга, и это неизбежно. После Второй мировой войны Запад столкнулся с самым острым миграционным кризисом, страх перед террором охватил всю Европу. Нью-Йорк, Мадрид, Париж, Брюссель, Берлин, Лондон, Манчестер… Кто следующий, какой город, какая страна? Ни одна страна мира не застрахована от террора: ни Великобритания с ее мощной сыскной сетью, такой, как Скотланд-Ярд, ни США, обладающие такой знаменитой системой расследований, как ФБР, ни Франция, Бельгия и другие европейские страны, хвастающиеся бдительностью своей полиции.

Успешно завершившийся два дня назад в Баку праздник мира, культурного разнообразия и терпимости – IV Игры исламской солидарности, вызвавшие большой резонанс в мусульманском мире, составляют абсолютный контраст с этими негативными процессами и человеческими трагедиями, лицемерной политикой некоторых западных кругов. Неслучайно эти призывы к солидарности, дружбе адресованы миру именно языком спорта и именно из столицы Азербайджана, являющегося пространством толерантности. Во все времена, когда зажигался Олимпийский огонь, войны прекращались. Символом Исламиады 2017 года стала вода. Это неслучайно. Вода – источник жизни и вечности.

Азербайджан представляет человечеству бренд толерантности и мультикультурализма, Исламиада стала еще одним примером этого. Есть ли другой путь спасения нашего беспокойного мира?