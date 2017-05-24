Исламиада в Баку: спорт как противодействие экстремизму в мусульманском мире

Сосуществование различных конфессий и этнических групп находится под серьезной угрозой как в странах исламского мира, так и на Западе. И сегодня пришло время построить новые модели, чтобы объединить людей и оценить то, что нас объединяет – человечность.

Об этом пишет колумнист Huffington Post Мудассар Ахмед, который представляет себя как активист, писатель, путешественник и предприниматель.

«Как правило, молодые люди склоняются к радикализму по причине нескольких факторов. С одной стороны, сочетание нищеты и конфликтов во многих уголках мусульманского мира сделало молодых людей легкой добычей экстремистских проповедников», - пишет Мудассар Ахмед.

«С другой стороны, такие факторы, как низкая самооценка, отсутствие развлечений и плохие социальные связи делают молодых людей все более уязвимыми для вербовки такими террористическими группами, как ИГИЛ и «Боко Харам», - добавляет он.

Для противостояния этой тенденции Организация исламского сотрудничества (ОИС), состоящая из 57 преимущественно мусульманских стран, совместно с правительством Азербайджана запустила несколько крупных проектов под лозунгом исламской солидарности.

Два крупных мероприятия, которые были инициированы – IV Игры исламской солидарности (именуемые также Исламской Олимпиадой) и Модель молодежного саммита ОИС (по примеру смоделированной модели заседания ООН).

Рассказывая о прошедших в Баку Играх исламской солидарности, автор отмечает, что они объединили молодых спортсменов – мужчин и женщин – из многих мусульманских стран.

«Новые возможности спортивной подготовки и создания дружественных контактов среди спортсменов, а также атмосфера соперничества и чувство победы призваны вдохновить молодых мусульман всего мира на то, чтобы они направили свою энергию на поддержание спортивных ценностей, таких как самосовершенствование, работа в команде и честная игра», - говорится в статье.

Что же касается смоделированного саммита ОИС для молодежи, то его цель – поражение движущего фактора радикализма – кризиса идентичности мусульман под давлением глобализации. В работе этого саммита приняли участие порядка 100 студентов, изучающих социальные науки из 70 университетов 35 преимущественно мусульманских стран. Они практиковалась в своих способностях будущих дипломатов и лидеров.

Тема усиления роли женщин красной нитью проходила как сквозь Игры исламской игр солидарности, так и смоделированного саммита ОИС. Автор публикации отмечает, что неслучайно Игры исламской солидарности в Баку были организованы под патронатом Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

«Мехрибан Алиева порядка 15 лет занимается продвижением таких вопросов, как межкультурный и межцивилизационный диалог. Она является единственной женщиной - послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО», - подчеркивает автор.

Одним из итогов молодежной конференции ОИС стало предложение молодых делегатов учредить День молодежи ОИС, целью которого станет поддержка креативного потенциала и достижений молодых людей со всего мусульманского мира.

«Рассматривая картину целиком, есть надежда, что подобные события будут символизировать новые пути развития […] и подтолкнут молодых мусульман к мировоззрению, где все религии и люди равны и способны мирно сосуществовать», - подытоживает Мудассар Ахмед.

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Utilising Sports To Counter Extremism In The Muslim World

Елена Остапенко, Э.Т.