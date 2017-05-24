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Политика

Huffington Post о проведении в Азербайджане IV Игр исламской солидарности 24.05.2017 17:19

В период, когда внимание мирового сообщества было направлено на обращение в Саудовской Аравии к мусульманским лидерам президента Трампа, предлагающего партнерство США своим союзникам и призывающего отказаться от радикальных идеологий, еще одно крупное международное событие состоялась в другой, преимущественно мусульманской стране.

Об этом говорится в статье посла Азербайджана в США Элина Сулейманова, опубликованной в издании Huffington Post.

В публикации говорится о проведении в Азербайджане IV Игр исламской солидарности.

«В ходе Игр тысячи атлетов из 54 мусульманских стран, как мужчины, так и женщины, соревновались в 24 видах спорта. Игры также включали соревнования параатлетов», - пишет Э.Сулейманов.

Автор статьи отмечает, что Игры исламской солидарности Баку-2017, которые последовали за проведением первых Европейских игр в 2015 году, наряду с ежегодным Гран-при Азербайджана Формулы-1, свидетельствуют о превращении Баку в региональный центр.

«Находясь в самом центре исторического Шелкового пути и на перекрестке цивилизаций, Азербайджан в 1918 году создал первую на мусульманском Востоке республику, где равное право голоса получили все граждане, включая женщин и нацменьшинства, задолго до многих западных демократий», - отметил он.

По словам посла, благодаря своему наследию толерантности и многообразия, Азербайджан является домом для многовековых христианских, еврейских и зороастрийских общин и храмов.

Он назвал символичным тот факт, что организационные комитеты Европейских игр и Игр исламской солидарности возглавляла Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. 

«Благодаря руководству Мехрибан Алиевой, был обеспечен успех этих крупных мероприятий в Азербайджане», - отметил Э.Сулейманов.

Посол также отметил, что задолго до того, как Соединенные Штаты вновь обратились к друзьям-мусульманам с призывом предпринять конкретные шаги с целью сдерживания распространения нетерпимости, Азербайджан упорно трудился над устранением разногласий и поощрением равенства.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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Huffington Post о проведении в Азербайджане IV Игр исламской солидарности

В период, когда внимание мирового сообщества было направлено на обращение в Саудовской Аравии к мусульманским лидерам президента Трампа, предлагающего партнерство США своим союзникам и призывающего отказаться от радикальных идеологий, еще одно крупное международное событие состоялась в другой, преимущественно мусульманской стране.
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