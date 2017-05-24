USD1.7023
EUR1.9152
RUB0.0301
Brent53.62
WTI50.73
Золото2 142.94
S&P 500 Index2 394.02
Nikkei 22519 599.76
Политика

Очередное обвинение в адрес Игбала Агазаде: Он и его окружение давно «зарабатывали» на хлеб, работая информаторами Махмудова 24.05.2017 15:48

На днях на сайте 1news.az был опубликован материал, в котором со ссылкой на достоверные источники сайта утверждалось, что оппозиционный политик Игбал Агазаде являлся личным информатором бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова.

«Сейчас находит подтверждение информация о том, что Игбал Агазаде был личным информатором министра нацбезопасности Эльдара Махмудова. То, что подобного рода информация может быть доказана в ходе следствия [над задержанными сотрудниками ныне расформированного МНБ] серьезно его беспокоит. Поэтому он уже сейчас пытается создать соответствующий информационный фон, заявляя, что, мол, ничего зазорного в работе на экс-министра нет, однако называть имена информаторов все же не стоит», - отметил собеседник 1news.az.

После публикации данного материала, председатель Партии «Современный Мусават» (ПСМ) Хафиз Гаджиев в беседе с корреспондентом 1news.az заявил, что «Игбал Агазаде действительно был информатором органов национальной безопасности, и это невозможно скрыть или отрицать».

На фото: председатель Партии «Современный Мусават» (ПСМ) Хафиз Гаджиев

«Я давно знаю о сотрудничестве И.Агазаде с органами национальной безопасности и о том, какие обязательства он взял на себя. Люди в его окружении широко проинформировали нас об этом. Этот человек всегда «зарабатывал» на хлеб таким путем.

И на последних президентских выборах он выступал очень резко против государства, так, как его учили. Иногда он вел себя таким образом, будто знает больше остальных и умнее всех.

Как видите, со временем все становится явным. И не только он такой, но и его окружение, да и большинство тех, кто находится в том лагере. Разве силы, именующие себя сегодня радикальной, настоящей оппозицией, думают о народе так же, как декларируют? Вовсе нет. Эти люди связаны с теми же кругами. Часть их я разоблачил, со временем разоблачу всех», - сказал Х.Гаджиев.

Назвав тех, кто представляет себя истинными оппозиционерами, «сезонной» оппозицией, он подчеркнул важность разоблачения лиц, совершающих действия против государства, наносящих вред его интересам и безопасности.

«До президентских выборов 2003 года, когда оппозиция собиралась на площади Азадлыг, И.Агазаде находился в числе первых. Таковым он стал благодаря усилиям сотрудников Э.Мухмудова. Об этом, можно сказать, всем известно. Например, я знаю руководителей газет, лидеров партий, которые тесно сотрудничают с той стороной.

На фото: глава партии «Умид» Игбал Агазаде (слева), бывший министр национальной безопасности Эльдар Махмудов (справа)

Хоть мы и подвергаем свои жизни опасности, но должны поднимать вопросы, направленные против нашего государства. Было время, когда распространялась информация о том, кто откуда появился и кто с кем связан. То есть необходимо время, чтобы со временем все открылось», - сказал он.

Хафиз Гаджиев не в первый раз выступает с подобными обвинениями в адрес Агазаде.

Так, в одном из интервью Гаджиев утверждал, что Игбал Агазаде, будучи сокурсником бывшего главы Антитеррористического центра МНБ Ильгара Алиева (позже покончил с собой в камере во время следствия), работал на министра Эльдара Махмудова.

По мнению Х.Гаджиева, именно после того, как Махмудов был отстранен от должности, Игбал Агазаде «лишился депутатского мандата». Со схожими обвинениями в адрес Агазаде выступал и оппозиционер Ибрагим Ибрагимли.

В одном из своих интервью Ибрагимли заявил, что устами Игбала Агазаде свои обвинения озвучивает МНБ и министр Эльдар Махмудов.

Напомним, что по словам собеседников 1news.az, опрошенных по данному поводу, кольцо вокруг Агазаде «сжимается и это заставляет его нервничать».

Так, недавно за сопротивление полиции был задержан глава оппозиционного интернет-ТВ «13 канал», которого, как выясняется, лично патронировал Игбал Агазаде. Канал главным образом занимался распространением анти-азербайджанских материалов, призывающих к протестам против действующей власти.

Одним из тех, кто выступил против задержания исполнительного директора канала Азиза Оруджева стал именно Агазаде.

По мнению осведомленных собеседников 1news.az, подобное стечение обстоятельств серьезно обеспокоило И.Агазаде, который серьезно рискует раз и навсегда лишиться имиджа независимого политика.

1news.az

591количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
СМИ опубликовали фотографию «манчестерского террориста» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОАббас Багиров играет свадьбу без присутствия невесты – ФОТО49-летняя народная артистка Айгюн Байрамова впервые вышла замуж – ФОТОМелания Трамп вновь отказалась брать мужа за руку после приземления самолета - ВИДЕОМолода и прекрасна: Ирина Шейк поразила Канны откровенным нарядом – ФОТО«Она так благодарила за то, что я разрешила ей пойти на концерт»: Истории погибших и пропавших в манчестерском теракте - ФОТОПрошедшая без невесты свадьба Аббаса Багирова: как это было? – ФОТОАнастасия Ибрагимли: «Я решила надеть хиджаб не для кого-то или чего-то, а ради себя и Аллаха»Названо имя самой сексуальной женщины 2017 года – ФОТОАли Аббасов назначен на новую должность

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 мая17:05 Новая инфраструктура «Советской» готовится к открытию – ФОТО – ВИДЕО16:52 Натиг Алиев: «На венской встрече сюрпризов не будет»16:42 МВД Азербайджана изменило правила эвакуации автомобилей16:40 Минобразования выступило за продление учебного года16:37 Верховный суд Испании утвердил приговор Месси в виде 21 месяца тюрьмы - ФОТО16:25 25 мая в Баку и на Абшероне до +2516:12 Иностранным туристам вернули деньги и телефоны, потерянные ими во время закрытия Исламиады16:04 Полина Рагимова в «Фенербахче»15:48 Очередное обвинение в адрес Игбала Агазаде: Он и его окружение давно «зарабатывали» на хлеб, работая информаторами Махмудова15:40 Пользователи соцсетей жестко раскритиковали Ким Кардашьян за неуместный пост о теракте в Манчестере - ФОТО15:32 Очищено от мин свыше 2,1 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО15:24 Реконструируется одна из оживленных улиц Баку – ФОТО – ВИДЕО15:16 В Лондоне отметили 25-летие деятельности BP в Азербайджане - ФОТО15:08 «Две лодки» Сакины Джафар: книга, которую нужно читать постоянно - ФОТО15:00 Есть силы, которые хотят вбить клин в отношения между азербайджанцами и русскими - «Казахская диаспора»