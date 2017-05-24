На днях на сайте 1news.az был опубликован материал, в котором со ссылкой на достоверные источники сайта утверждалось, что оппозиционный политик Игбал Агазаде являлся личным информатором бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова.

«Сейчас находит подтверждение информация о том, что Игбал Агазаде был личным информатором министра нацбезопасности Эльдара Махмудова. То, что подобного рода информация может быть доказана в ходе следствия [над задержанными сотрудниками ныне расформированного МНБ] серьезно его беспокоит. Поэтому он уже сейчас пытается создать соответствующий информационный фон, заявляя, что, мол, ничего зазорного в работе на экс-министра нет, однако называть имена информаторов все же не стоит», - отметил собеседник 1news.az.

После публикации данного материала, председатель Партии «Современный Мусават» (ПСМ) Хафиз Гаджиев в беседе с корреспондентом 1news.az заявил, что «Игбал Агазаде действительно был информатором органов национальной безопасности, и это невозможно скрыть или отрицать».

На фото: председатель Партии «Современный Мусават» (ПСМ) Хафиз Гаджиев

«Я давно знаю о сотрудничестве И.Агазаде с органами национальной безопасности и о том, какие обязательства он взял на себя. Люди в его окружении широко проинформировали нас об этом. Этот человек всегда «зарабатывал» на хлеб таким путем.

И на последних президентских выборах он выступал очень резко против государства, так, как его учили. Иногда он вел себя таким образом, будто знает больше остальных и умнее всех.

Как видите, со временем все становится явным. И не только он такой, но и его окружение, да и большинство тех, кто находится в том лагере. Разве силы, именующие себя сегодня радикальной, настоящей оппозицией, думают о народе так же, как декларируют? Вовсе нет. Эти люди связаны с теми же кругами. Часть их я разоблачил, со временем разоблачу всех», - сказал Х.Гаджиев.

Назвав тех, кто представляет себя истинными оппозиционерами, «сезонной» оппозицией, он подчеркнул важность разоблачения лиц, совершающих действия против государства, наносящих вред его интересам и безопасности.

«До президентских выборов 2003 года, когда оппозиция собиралась на площади Азадлыг, И.Агазаде находился в числе первых. Таковым он стал благодаря усилиям сотрудников Э.Мухмудова. Об этом, можно сказать, всем известно. Например, я знаю руководителей газет, лидеров партий, которые тесно сотрудничают с той стороной.

На фото: глава партии «Умид» Игбал Агазаде (слева), бывший министр национальной безопасности Эльдар Махмудов (справа)

Хоть мы и подвергаем свои жизни опасности, но должны поднимать вопросы, направленные против нашего государства. Было время, когда распространялась информация о том, кто откуда появился и кто с кем связан. То есть необходимо время, чтобы со временем все открылось», - сказал он.

Хафиз Гаджиев не в первый раз выступает с подобными обвинениями в адрес Агазаде.

Так, в одном из интервью Гаджиев утверждал, что Игбал Агазаде, будучи сокурсником бывшего главы Антитеррористического центра МНБ Ильгара Алиева (позже покончил с собой в камере во время следствия), работал на министра Эльдара Махмудова.

По мнению Х.Гаджиева, именно после того, как Махмудов был отстранен от должности, Игбал Агазаде «лишился депутатского мандата». Со схожими обвинениями в адрес Агазаде выступал и оппозиционер Ибрагим Ибрагимли.

В одном из своих интервью Ибрагимли заявил, что устами Игбала Агазаде свои обвинения озвучивает МНБ и министр Эльдар Махмудов.

Напомним, что по словам собеседников 1news.az, опрошенных по данному поводу, кольцо вокруг Агазаде «сжимается и это заставляет его нервничать».

Так, недавно за сопротивление полиции был задержан глава оппозиционного интернет-ТВ «13 канал», которого, как выясняется, лично патронировал Игбал Агазаде. Канал главным образом занимался распространением анти-азербайджанских материалов, призывающих к протестам против действующей власти.

Одним из тех, кто выступил против задержания исполнительного директора канала Азиза Оруджева стал именно Агазаде.

По мнению осведомленных собеседников 1news.az, подобное стечение обстоятельств серьезно обеспокоило И.Агазаде, который серьезно рискует раз и навсегда лишиться имиджа независимого политика.

1news.az