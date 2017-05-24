Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, во вторник, 23 мая, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 20 363 квадратных метра территории села и подъездных дорог к нему.

В ходе работ был обнаружен 1071 осколок, противотанковая мина марки ТМ-57 и ручная граната РГ-42.

В целом за последний 91 день очистки в Джоджуг Мерджанлы проверен 151 дом, обнаружен 71 неразорвавшийся боеприпас, 23 противопехотные мины марки ОЗМ-72 и 10 противотанковых мин марки ТМ-57, а также 108 взрывателей к минам марки ТМ-57.

Кроме того, обнаружены 101 тысяча 597 осколков.

В результате очищено 2 млн 115 тысяч 284 квадратных метров (211.53 гектара) территории села.

Тимур Рзаев, Э.Т.