Московский фонд «Казахская диаспора» распространил обращение в связи с закрытием Всероссийского Азербайджанского конгресса (ВАК).

Как сообщает 1news.az, в обращении говорится:

«Узнав о том, что в Верховном суде Российской Федерации рассматривается вопрос о деятельности Всероссийского Азербайджанского конгресса, считаем необходимым изложить свою точку зрения на происходящее.

Являясь одной из авторитетных общественных организаций России, представляющих титульные нации бывших республик Советского Союза, ВАК, с которым мы сотрудничаем с момента его образования, в течение всей своей деятельности демонстрировал свою заинтересованность в сохранении и укреплении традиций дружбы и согласия между народами России и стран бывшего СССР, в развитии конструктивного межгосударственного сотрудничества.

Вызывает сожаление сам факт рассмотрения в Верховном суде РФ вопроса о ликвидации этой организации. Позволим предположить, что за происходящим стоят политические силы, не заинтересованные в гармонизации межгосударственных отношений на постсоветском пространстве, пытающиеся вбить клин в отношения между Россией и Азербайджаном, между русскими и азербайджанцами. Нет сомнений, что вопрос ликвидации ВАК, как субъекта российского гражданского общества, негативно отразится на партнерском сотрудничестве гражданского сектора России с государственными органами по развитию межгосударственных отношений в интересах народов России и постсоветских государств, укреплению мира и прогрессу в Евразии».

Напомним, что Верховный суд России 15 мая аннулировал регистрацию Всероссийского Азербайджанского конгресса.

Всероссийский Азербайджанский конгресс (ВАК) был создан 5 марта 2001 года на учредительном съезде при поддержке президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Гейдара Алиева.

ВАК – массовая общественная организация, объединяющая азербайджанскую диаспору Российской Федерации с целью содействия реализации гражданских прав, национально-культурных, социальных интересов и потребностей соотечественников.

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