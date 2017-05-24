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Политика
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Азербайджанцы Польши призывают российские власти не поддаваться на провокации 24.05.2017 13:48

Азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, с удивлением и чувством сожаления восприняли информацию о ликвидации 15 мая 2017 года Всероссийского азербайджанского конгресса по иску Министерства юстиции Российской Федерации.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении председателя организации Азербайджанский центр культуры (расположена в Польше) Шахлы Кязимовой в связи с закрытием в РФ Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

«Наши соотечественники являются полноправными и лояльными гражданами Российской Федерации, принимают активное участие в общественно-политической, экономической жизни России, играют важную роль в развитии азербайджано-российских отношений, в укреплении диалога между азербайджанским и русским народами.

Учитывая факт, что в Российской Федерации действуют неправительственные организации, объединяющие различные этнические и национальные группы, ликвидацию именно Азербайджанского конгресса расцениваем как дискриминацию и пристрастное отношение к азербайджанцам по причинам их этнической принадлежности. 

Призываем российские власти не поддаваться на провокации и не принимать необдуманных решений, которые наносят урон репутации Российской Федерации как многонационального государства, а также дискриминируют ее собственных граждан», - говорится в обращении.

Напомним, что Верховный суд России 15 мая аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) был создан 5 марта 2001 года на учредительном съезде при поддержке президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Гейдара Алиева.

ВАК – массовая общественная организация, объединяющая азербайджанскую диаспору Российской Федерации с целью содействия реализации гражданских прав, национально-культурных, социальных интересов и потребностей соотечественников.

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