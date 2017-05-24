Терроризм никогда не одержит над нами победу, это мы его одолеем.

Об этом заявила сегодня журналистам посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс.

Напомнив, что в чудовищном теракте в Манчестере погибли 22 человека и 59 были ранены, она отметила:

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев в числе первых выразил соболезнования британскому правительству. Соболезнования выразил и глава МИД Эльмар Мамедъяров. Мы это очень высоко ценим», - сказала Кэрол Крофтс.

Она отметила, что британцы и впредь будут ставить либеральные ценности выше идеологии ненависти.

В связи с терактом в Манчестере, в посольстве Великобритании в Азербайджане открыта Книга памяти.

Записи в ней сделали посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, посол Палестины Насер Абдул Карим, посол Индии Санджай Рана и др.

Книга памяти будет открыта 24-25 мая в 10:00-12:00 и 14:00-16:00.

В знак траура на здании дипмиссии приспущен флаг Великобритании.

Парвана Султанова