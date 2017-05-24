Председатель Томской региональной общественной организации «Культурно-национальный центр Азербайджана» Алекпер Рагимов в связи с закрытием Всероссийского азербайджанского конгресса направил письмо министру юстиции РФ Александру Коновалову.

Как сообщает 1news.az, в письме говорится: «ТРОО «КНЦ» обращается к вам в защиту Всероссийского Азербайджанского конгресса (ВАК). ВАК всегда протягивал руку помощи в отношении азербайджанской диаспоры в нашем регионе: помощь в организации культурных мероприятий, способствующих сплочению народов, сближению русской и азербайджанской культур; помощь отдельным гражданам, уроженцам Азербайджана, в решении каких-либо социально-бытовых проблем и т.п.

ВАК постоянно развивал межнациональные отношения, способствовал развитию интереса к культуре разных народов, установлению национальной сплоченности и единению всех народов, населяющих Россию.

Азербайджанская диаспора Томской области убедительно просит вас оказать содействие в регистрации нашей вышестоящей организации, деятельность которой направлена на единение наших народов и социальную адаптацию азербайджанцев, приезжающих в Россию как ПМЖ, так и с рабочей целью».

Напомним, что Верховный Суд России 15 мая аннулировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) был создан 5 марта 2001 года на учредительном съезде при поддержке президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Гейдара Алиева.

ВАК – массовая общественная организация, объединяющая азербайджанскую диаспору Российской Федерации с целью содействия реализации гражданских прав, национально-культурных, социальных интересов и потребностей соотечественников.

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