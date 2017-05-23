Делегация Европарламента присутствовала на церемонии закрытия Исламских игр – ФОТО

В понедельник, 22 мая, в Баку с визитом находилась делегация Европарламента, в которую вошли восемь членов парламентского комитета по внешней политике.

«Это первый подобный визит за многие годы, что отражает растущее стремление работать вместе с Азербайджаном», - сказал глава пресс-службы Делегации ЕС в Баку Денис Даниилидис.

В рамках визита в Баку делегацию Европарламента принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также состоялись встречи с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, заместителем председателя Милли Меджлиса Зияфетом Аскеровым и главой парламентского комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым.

Как отметил Денис Даниилидис, стороны обсудили перспективы нового базового юридического соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом, переговоры по которому начались этой весной. Обсуждение хода переговоров изначально обозначалось основной целью визита делегации.

Также на встречах были затронуты вопросы экономических реформ, верховенства права и уважения прав человека.

Делегация Европарламента посетила лагерь вынужденных переселенцев в Масазыре, а также присутствовала на церемонии закрытия IV Игр исламской солидарности в Баку, написал Даниилидис на своей странице в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что делегацию возглавляет председатель Комитета Европарламента по внешним делам Дэвид МакАллистер. Накануне визита на Южный Кавказ он заявил:

«Этот регион представляет собой большую значимость для Европейского Союза и является ключевым партнером европейской политики партнерства. В намерении углублять наше партнерство мы разделяем единые интересы, в частности, в вопросах поддержки мира и безопасности, развития торговли, а также защиты таких ценностей, как демократия, верховенство закона, эффективное управление, права человека и фундаментальные свободы».

На пресс-конференции в Милли Меджлисе Дэвид МакАллистер подчеркнул, что нынешний визит делегации Европарламента в Баку является «демонстрацией восстановления открытого и честного диалога».

Из Баку парламентарии направятся в Тбилиси, а затем – в Ереван. Основная цель визита в Тбилиси – углубление отношений между ЕС и Грузией, в Ереван – подведение итогов завершившихся недавно переговоров ЕС с Арменией по новому основополагающему соглашению.

Выводы миссии по итогам визитов 22–25 мая будут отражены в докладе Европарламента.

Елена Остапенко, Э.Т.

ФОТО: Делегация ЕС