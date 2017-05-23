Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции осудили теракт в Манчестере - ФОТО

Очередная трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции началась во вторник в Батуми.

Как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, открывая встречу, министр обороны Грузии Леван Изориа выразил соболезнования семьям погибших в теракте, произошедшем накануне в британском Манчестере. Он заявил, что Грузия решительно осуждает терроризм.

В свою очередь, министр национальной обороны Турции Фикри Ишык довел до внимания участников встречи, что его страна ведет борьбу с терроризмом.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выступил с решительным осуждением теракта в Манчестере. Он подчеркнул, что Азербайджанское государство занимает жесткую позицию по отношению к террору. З.Гасанов отметил, что убийство посредством террора мирных людей направлено на то, чтобы нарушить стабильности, нанести удара по международному сотрудничеству и миру. Он заявил, что все страны должны вести совместную борьбу с терроризмом.

На трехсторонней встрече обсуждаются перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией, вопросы региональной безопасности и совместной охраны реализуемых в регионе проектов.

Ялчин Алиев, Э.Т.