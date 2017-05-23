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Политика
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Азербайджанская диаспора Турции: «Закрытие ВАК недопустимо» 23.05.2017 12:40

Действующие в Турции азербайджанские диаспорские организации выразили серьезное недовольство решением Верховного суда России от 15 мая о ликвидации регистрации Всероссийского Азербайджанского Конгресса.

По сообщению Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой, Турецкая федерация азербайджанских кружков (TADEF) и Стамбульский азербайджано-турецкий кружок культуры и солидарности выступили с заявлением, в котором осудили данное решение Верховного суда РФ.

Авторы заявления отметили, наличие солидарности между Россией, Азербайджаном и Турцией, подчеркнули, что Азербайджанское государство всегда принимало во внимание стратегические интересы РФ в регионе и поддерживало развитие сотрудничества с ней в рамках международных организаций.

В документе говорится, что ликвидация регистрации ВАК, являющейся организацией единства и солидарности азербайджанцев, недопустима.

«Веря в ошибочность данного решения, требуем от России принятия скорых и справедливых мер в вопросе регистрации ВАК», - подытоживается в заявлении.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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