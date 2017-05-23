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Политика

Президент Армении сотрудничает с криминальным миром – Хельсинкская гражданская ассамблея - ФОТО - ВИДЕО 23.05.2017 12:00

Серж Саргсян запечатлен в Испании на фото с одним из бизнесменов, который затем был арестован по делу об отмывании денег.

Об этом сообщил руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

«То есть, у нас есть проблема, которую я считаю вопросом, связанным с национальной безопасностью и безопасностью государства, то, что политические власти - в лице президента республики - непосредственно сотрудничают с криминальным миром», - сказал он, передают армянские СМИ.

По его словам, Армения имеет дело с инвестированием средств, приобретенных незаконным путем, что считается отмыванием денег.

«А этим самым Армения становится составляющей частью международной коррупционной системы. И это должно стать первоочередной задачей Генеральной прокуратуры, СНБ, службы полиции по борьбе с организованной преступностью, ССС. Должно быть немедленно возбуждено уголовное дело, должны допросить всех – начиная с Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Должна быть проведена серьезная проверка в отношении всех инвесторов – имеет ли происхождение их средств законное основание или нет. С.Саргсян оказался в неудобной ситуации, он вынужден дать разъяснения, но мы, конечно, знаем, что не в его характере давать разъяснения, но мой вопрос адресован Генеральной прокуратуре: почему сидите без дела, не издаете ни звука?», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что в Чехии в ходе организации сходки «воров в законе» был арестован Рубен Татулян (Робсон), который имел при себе дипломатический паспорт, Артур Сакунц сказал, что не понятно, кого и по каким критериям назначают в диппредставительствах.

«Накануне Рубен Татулян заявил, что он не был задержан и все в порядке. Речь не идет о задержании или незадержании, речь идет о том обстоятельстве, что, будучи представителем криминального мира, он находится в тесных отношениях с властями», - сказал он.

Напомним, что на днях ряд зарубежных СМИ распространил информацию о том, что сочинский «вор в законе» Рубен Татулян прибыл на сходку в Чехию c дипломатическим паспортом Армении.

В начале года армянский блогер Арцруни Аветисян опубликовал видеоматериал, в котором президент Армении Серж Саргсян пирует с «ворами в законе» Асланом Усояном («Дед Хасан»), Размиком Амояном («Чако») и другими представителями криминалитета.

Опубликованное видео говорило о тесных связях Саргсяна с «верхушкой» криминального мира. Действо, если верить указанной дате, происходило 28 мая 1993 года. Министром обороны Армении Серж Саргсян стал сразу после этой встречи – в августе 1993 года.

По некоторым данным, «Дед Хасан» и поспособствовал успешной карьере Саргсяна, вплоть до президентства.

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А.А.

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