Азербайджан устанавливает, есть ли среди погибших и раненых в теракте в Манчестере граждане страны

Посольство Азербайджана в Великобритании выясняет, есть ли среди жертв и пострадавших в результате теракта, произошедшего в Манчестере, граждане нашей страны.

Об этом сообщил 1news.az глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Споуксмен отметил, что если подобный факт будет установлен, общественности будет предоставлена информация об этом.

Отметим, что в результате теракта, совершенного смертником на стадионе, где проходил концерт американской поп-звезды Арианы Гранде, погибли 22 человека, пострадали около 60. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Ялчин Алиев, Э.Т.