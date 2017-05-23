Азербайджан – очень хороший сосед и друг Ирана, и официальный Тегеран, и впредь развивая связи с Баку, доведет их до уровня стратегического союзничества.

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заявил Президент Ирана Хасан Роухани на своей первой пресс-конференции после избрания на пост главы Иранского государства.

Хасан Роухани отметил, что азербайджано-иранские отношения развиваются по восходящей.

Президент Ирана также отметил, что в ближайшие месяцы в Тегеране пройдут трехсторонние переговоры в формате Азербайджан-Россия-Иран.

Отметим, что основа данного формата переговоров была заложена в 2016 году в Баку. Тогда главы трех государств - Азербайджана, России и Ирана - провели обширные обсуждения.

Ялчин Алиев, Э.Т.