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Политика
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Хикмет Гаджиев: В вопросе построения отношений с соседями Баку не нуждается в хамских комментариях со стороны 23.05.2017 17:32

Азербайджан при построении взаимоотношений с соседними государствами не нуждается в чьем-то сомнительном мнении со стороны, и уж тем более ему не интересно мнение на этот счет от армянского политолога Геворга Мирзаяна.

Об этом сообщил 1news.az глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя опубликованную в РИА Новости статью Г.Мирзаяна «Кавказский псевдотриумвират: почему не будет оси Баку-Тбилиси-Анкара».

Споуксмен МИД констатировал, что за годы независимости Азербайджану удалось наладить и развить взаимовыгодные отношения со всеми странами региона, кроме, разумеется Армении, оккупировавшей 20% азербайджанских территорий.

«А Геворку Мирзояну, пользующемуся терминологией в духе «холодной войны», хотелось бы напомнить, что Азербайджан является автором успешной модели регионального сотрудничества. Армения же, являющаяся родиной Мирзояна, оккупировав территории Азербайджана, осуществила на этих землях этническую чистку, и именно ее деструктивная политика является серьезным препятствием на пути восстановления мира на Южном Кавказе, формирования полного и всестороннего регионального сотрудничества», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Говоря об отношении Турции к карабахской проблеме, он отметил, что Г.Мирзаяну следует знать, что позиция Анкары основывается на нормах и принципах международного права и известных резолюциях Совета безопасности ООН.

Х.Гаджиев выразил недоумение размещением подобной статьи на сайте российского государственного информационного агентства.

«В связи с публикацией такой статьи на сайте российского государственного информационного агентства возникает серьезный вопрос: не носит ли это целенаправленный характер?», - сказал Х.Гаджиев.

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Хикмет Гаджиев: В вопросе построения отношений с соседями Баку не нуждается в хамских комментариях со стороны
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