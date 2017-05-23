Ереван приобретает военную технику у России на льготных условиях

Ереван имеет особые соглашения с Москвой, которые позволяют сотрудничать в сфере военной техники на особых условиях.

Об этом сказал начальник управления оборонной политики Минобороны Армении Левон Айвазян на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.



Он отметил, что у Армении с Россией имеются разные программы сотрудничества, одна из которых касается поставок вооружения и военной техники, ввозимой в Армению в рамках межгосударственного кредита в размере 200 миллионов долларов.

По словам Айвазяна, программа осуществляется в соответствии с графиком, без задержек.

«Вторая программа затрагивает военно-техническое сотрудничество между министерствами обороны двух стран, что предполагает поставки вооружения, сотрудничество между военно-промышленными предприятиями в военно-промышленном комплексе двух стран, создание совместных предприятий, совместное производство товаров военного назначения и прочее», - сказал Айвазян.

«Это предполагает, что мы, например, можем приобретать у Российской Федерации военную технику по внутренним ценам»,- добавил он.

Айвазян подчеркнул, что это большое преимущество и особая привилегия для Армении.



Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сказал, что Россия в 2017 году продолжит поставки военной продукции в Армению.

Ереван в рамках армяно-российского договора получил экспортный кредит на сумму 200 миллионов долларов для покупки оружия. Соглашение, подписанное в 2015 году, предусматривает приобретение военной продукции российского производства. Соглашение было подписано еще 25 июня 2015 года, но вступило в силу только с 10 февраля 2016 года.

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А.А.