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Политика

Российский государственный социальный университет выступил с заявлением в связи с закрытием ВАК 23.05.2017 15:28

Российский государственный социальный университет (РГСУ) распространил заявление, адресованное Министерству юстиции РФ в связи с ликвидацией регистрации Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК).

По сообщению Госкомитета по работе с диаспорой, в заявлении отмечается, что РГСУ более 10 лет сотрудничает с ВАК, и за это время была проделана большая работа по развитию тесных дружеских отношений, налаживанию культурных, научных и духовно-нравственных связей.

В заявлении подчеркивается, что создание ВАК связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, в работе II съезда конгресса участвовали президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев.

«Мы выражаем свою обеспокоенность в связи с регистрацией ВАК, дальнейшей судьбой этой организации. Деятельность таких организаций необходима для укрепления дружественных связей между российским и азербайджанским народами, а также для достойного участия азербайджанской диаспоры в общественной жизни России», - говорится в заявлении.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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