«Нагорно-карабахский конфликт нуждается в скорейшем политическом урегулировании в соответствии с международным правом».

Об этом заявила верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета сотрудничества ЕС-Армения, передает Report.

Она подчеркнула, что статус-кво конфликта неустойчив.

«Европейский союз продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - заявила Могерини.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.