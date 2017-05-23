МИД Азербайджана соболезнует семьям погибших в результате теракта в Манчестере

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшим накануне в британском Манчестере.

«Мы осуждаем совершение атаки в Манчестере и выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв, а также британским властям», - говорится в сообщении МИД Азербайджана, размещенном в Твиттере.

Посольство Азербайджана в Великобритании ранее сообщило, что выясняет, есть ли среди жертв теракта в Манчестере азербайджанские граждане.

Взрыв произошел поздно вечером 22 мая, после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде в концертном зале «Манчестер-арена», где присутствовало несколько тысяч человек. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека, среди которых есть дети, 59 человек получили ранения.

Полиция полагает, что осуществивший взрыв человек пронес в концертный зал взрывное устройство, привел его в действие и погиб. Как отмечают Би-би-си, сейчас полицейские пытаются выяснить, были ли у нападавшего сообщники, не принимавшие непосредственного участия в нападении.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Соответствующее видео террористы разместили в социальных сетях.

Как отмечает Би-би-си, взрыв в концертном зале «Манчестер-арена» стал самым кровавым терактом в Британии после взрывов в июле 2005 года в Лондоне, в результате которых погибли более 50 человек.

Елена Остапенко, Э.Т.