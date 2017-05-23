USD1.7023
EUR1.9152
RUB0.0301
Brent53.62
WTI50.73
Золото2 142.94
S&P 500 Index2 394.02
Nikkei 22519 599.76
Политика

МИД Азербайджана соболезнует семьям погибших в результате теракта в Манчестере 23.05.2017 13:44

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшим накануне в британском Манчестере.

«Мы осуждаем совершение атаки в Манчестере и выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв, а также британским властям», - говорится в сообщении МИД Азербайджана, размещенном в Твиттере.

Посольство Азербайджана в Великобритании ранее сообщило, что выясняет, есть ли среди жертв теракта в Манчестере азербайджанские граждане.

Взрыв произошел поздно вечером 22 мая, после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде в концертном зале «Манчестер-арена», где присутствовало несколько тысяч человек. По последним данным, в результате атаки погибли 22 человека, среди которых есть дети, 59 человек получили ранения.

Полиция полагает, что осуществивший взрыв человек пронес в концертный зал взрывное устройство, привел его в действие и погиб. Как отмечают Би-би-си, сейчас полицейские пытаются выяснить, были ли у нападавшего сообщники, не принимавшие непосредственного участия в нападении.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Соответствующее видео террористы разместили в социальных сетях.

Как отмечает Би-би-си, взрыв в концертном зале «Манчестер-арена» стал самым кровавым терактом в Британии после взрывов в июле 2005 года в Лондоне, в результате которых погибли более 50 человек.

Елена Остапенко, Э.Т.

179количество просмотров
МИД Азербайджана соболезнует семьям погибших в результате теракта в Манчестере
Делегация Европарламента присутствовала на церемонии закрытия Исламских игр – ФОТО
Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции осудили теракт в Манчестере - ФОТО

Очередная трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции началась во вторник в Батуми
Азербайджанская диаспора Турции: «Закрытие ВАК недопустимо»
Президент Армении сотрудничает с криминальным миром – Хельсинкская гражданская ассамблея - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджан устанавливает, есть ли среди погибших и раненых в теракте в Манчестере граждане страны

Посольство Азербайджана в Великобритании выясняет, есть ли среди жертв и пострадавших в результате теракта
ВС Армении из крупнокалиберных пулеметов и минометов обстреляли азербайджанские позиции
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Мелания Трамп отказалась держать мужа руку во время официального визита - ВИДЕОНародная артистка Кенуль Хасиева: «После публикаций в СМИ о том, что я больна раком кожи, маме стало плохо…» - ФОТОПолиция подтвердила версию о смертнике-исполнителе теракта в Манчестере - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОИгроки «Реала» облили Зидана шампанским во время пресс-конференции - ВИДЕОСтали известны имена братьев, погибших при пожаре - ФОТО - ОБНОВЛЕНОАрмянский генерал, четыре года державший азербайджанца в рабстве, вновь заговорил о КарабахеПочему участие Азербайджана в саммите в Эр-Рияде так важно для международной солидарности – ФОТО - ВИДЕОИтоги Исламских игр! Азербайджан завоевал 75 золотых медалей - ФОТОПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Молодая вдова и мать ребенка с врожденным пороком сердца выставлена на улицу свекровью – ФОТО5-кратный победитель Исламиады Руслан Лунев стал 11-м на Кубке мира

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 мая14:06 Продолжается продажа билетов на детское шоу-мюзикл «Алиса - навстречу новым приключениям» – ФОТО - ВИДЕО13:58 Листопад в «Габале»: 5 футболистов покинули команду13:50 Президент Ильхам Алиев встретился с победителями IV Игр исламской солидарности и их тренерами13:44 МИД Азербайджана соболезнует семьям погибших в результате теракта в Манчестере13:36 Стало известно, сколько студентов-волонтеров были привлечены к IV Играм исламской солидарности13:28 Свыше 1300 водителей были оштрафованы за езду по «Полосам Исламских игр»13:20 Футболист «Габалы» не попал в сборную Хорватии13:12 Махира Асадзаде: «Самой большой мечтой было набрать высокий балл и поступить в БВШН» - ФОТО13:04 Делегация Европарламента присутствовала на церемонии закрытия Исламских игр – ФОТО12:56 Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции осудили теракт в Манчестере - ФОТО12:48 ГТК прокомментировал скандал с вывозившим из Азербайджана валюту гражданином Израиля – ВИДЕО12:40 Азербайджанская диаспора Турции: «Закрытие ВАК недопустимо»12:32 Очищено от мин свыше 2,9 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО12:24 ASAN хidmət как свидетельство эффективности институциональных реформ в Азербайджане - ФОТО12:16 Главком Воздушно-космическими силами РФ о поставках запасных частей и имущества к технике ПВО в Армению