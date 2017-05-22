Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ впервые распространили заявление об одном отдельно взятом военном инциденте, отмечает директор Центра политических инноваций и технологии Мубариз Ахмедоглу.

«В данном заявлении бесконечно много моментов, привлекающих внимание:

I. МГ ОБСЕ полагает, что ЗРК «ОСА» был подбит на территории Нагорно-Карабахской Автономной Области. Делит оккупированные территории Азербайджана на 2 категории. Из-за того, что статус Нагорного Карабаха не определен, применять двойной подход к оккупированным территориям Азербайджана является неверным. Армянская сторона же не дает возможности для определения статуса Нагорного Карабаха. Баку точно уверен, что статус Нагорного Карабаха будет определен в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Отношение сопредседателей к уничтожению ЗРК «ОСА» с административной точки зрения на территории Нагорно-Карабахской Автономной Области является неправильным с призмы справедливого посредничества.

II. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ проявили неуважение к духу урегулирования. Если Армения готова к мирному урегулированию проблемы, то в этом случае она должна остановить процесс эскалации напряженности в регионе нагорно-карабахского конфликта. Должно быть отдано предпочтение деэскалации. Армения же занята только эскалацией. Во всяком случае, некоторое время назад на оккупированных территориях Азербайджана не было таких ЗРК «ОСА». Такая позиция сопредседателей Минской группы ОБСЕ еще больше стимулировала Армению к эскалации. Видимо, сопредседатели Минской группы ОБСЕ мало того, что не выступают против эскалации, а напротив заинтересованы в ней.

III. То, что заявление было сделано в период Исламиады, привлекло достаточно внимания. В дипломатии или в политике есть подводные камни, скрытые стороны. Вероятно, Армения представляет проведение Исламиады в Баку как столкновение исламского мира с христианским миром Азербайджана. Армянская сторона придает нагорно-карабахскому конфликту религиозную окраску. Армения в период проведения Исламиады несколько раз попыталась совершить военные провокации. Своевременный ответ Азербайджана на эти военные провокации является основной причиной того, что события не активизировались. За последние 10-15 дней армяне несколько раз пытались совершить военные провокации в Тертере, вокруг села Талыш, а также на других территориях.

IV. В Армении призывают к сотрудничеству с «ИГИЛ». Член одной из исламских террористических организаций убил русского военнослужащего в Гюмри. Армения настроена против Азербайджана, только на войну.

V. Совершенно очевидно, что это заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ было сделано под влиянием заявления МИД России. Есть лишь одна разница: сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявляют о том, что продолжается сбор информации и аналитических материалов. По возникшей ситуации становится видно, что в МГ ОБСЕ существуют разногласия между Россией и двумя другими сопредседателями. В официальном истеблишменте России есть две позиции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. По мнению президента Владимира Путина, урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть завершено как можно скорее. МИД РФ находится под влиянием армян и служит их интересам.

Министр иностранных дел Азербайджана неоднократно заявлял о готовности к встрече с армянским коллегой в любое время, в любом месте, в любом формате. Сопредседатели, во всяком случае, считают себя дипломатами. В заявлениях Армении не ощущается готовности к такой встрече. Президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз заявлял о готовности встретиться с президентом Армении и урегулировать нагорно-карабахский конфликт. Даже бывший американский сопредседатель Джеймс Уорлик признал это. Однако президент Армении не делал подобного заявления. То, что сопредседатели закрывают глаза на это, вызывает лишь горькое сожаление.

Также на глазах у сопредседателей в Армении продолжается вопрос об азербайджанских яблоках, который является примером отношения к сотрудничеству с Азербайджаном. Азербайджанские яблоки являются для них большей трагедией, чем уничтожение ЗРК «ОСА». Сопредседатели должны были выразить свое отношение к этому. Если сопредседатели намерены помочь Армении, то они должны быть заняты исправлением общественного сознания Армении. Общественное сознание Армении не направлено на мирное урегулирование, в Армении разжигается вражда только по отношению к Азербайджану. По версии армян, Османская империя якобы уничтожила 1,5 миллиона армян. Однако сегодня мужчины и женщины, являющиеся гражданами Армении, стоят в очереди у дверей турок в Турции для устройства на работу в качестве уборщиков. Товарооборот между Арменией и Турцией ежегодно составляет примерно 250-300 миллионов долларов. Теперь получается, что для сотрудничества Армении с Азербайджаном должно было быть уничтожено примерно 200-250 тысяч армян. Это является показателем искривления армянского сознания.

По духу заявления очевиден выход из сложившейся ситуации: если сопредседатели признают право армян на защиту зенитно-ракетного комплекса «ОСА» на территории Нагорно-Карабахской Автономной Области, то в это же время должны признать право Азербайджана на сброс десанта на территорию Лачинского района, или уничтожение Лачинского коридора дальнобойной артиллерией.

Сопредседатели должны серьезно проанализировать сложившуюся ситуацию. Самой серьезной необходимостью мирного урегулирования является серьезное поведение самих сопредседателей», - убежден М.Ахмедоглу.