Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД ОАЭ

В рамках официального визита в Азербайджан министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдуллах бин Зайед Аль Нахайян был принят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом страны Мехрибан Алиевой.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, министр ОАЭ посетил Аллею почетного захоронения, где возложил цветы к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Также шейх Абдуллах бин Зайед Аль Нахайян посетил Аллею шехидов, где возложил венок у Вечного огня.

В рамках визита состоялась встреча делегаций двух стран под руководством министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейха Абдуллаха бин Зайеда Аль Нахайяна соответственно.

Выразив удовлетворение развитием политических связей между Азербайджаном и ОАЭ, министры вновь заявили о поддержке территориальной целостности, суверенитета и международно-признанных границ обоих государств.

Министры упомянули об исторической встрече Общенационального лидера Гейдара Алиева с шейхом Зайедом бин Султаном Аль Нахайяном на саммите Организации исламского сотрудничества, организованном в 1994 году в Касабланке (Марокко), где был заложен фундамент крепких связей между двумя государствами, после чего двусторонние отношения между Азербайджаном и ОАЭ развивались по нарастающей линии.

Также было отмечено, что благодаря совместным усилиям Президента Ильхама Алиева и шейха Халифы бин Зайеда Аль Нахайяна связи между двумя странами укрепляются.

Министры подчеркнули важность Межгосударственной совместной комиссии по развитию существующих возможностей в экономической, энергетической, туристической, здравоохранительной, логистической и других сферах.

Стороны высоко оценили обмен опытом и сотрудничество между Бакинским международным морским торговым портом и портом Дубая – Джебаль Али.

По словам Э.Мамедъярова, применение к гражданам ОАЭ упрощенного визового режима привело к тому, что число посетивших Азербайджан в 2016 году по сравнению с 2015 годом возросло в 30 раз.

Также он отметил, что число рейсов за неделю между государствами возросло до 30. Планируется открытие новых авиарейсов между городами ОАЭ и Азербайджана, что внесет существенный вклад в увеличение числа общественных и рабочих контактов.

Министр ОАЭ выразил удовлетворение тем, что его визит совпал с церемонией закрытия Игр исламской солидарности, которые Азербайджан провел с большим успехом.

Он выразил надежду на то, что данное спортивное мероприятие внесет вклад в укрепление солидарности среди мусульманской уммы.

В свою очередь Э.Мамедъяров поздравил своего собеседника с удачным выступлением спортсменов из ОАЭ на Играх исламской солидарности.

На встрече была осуществлена церемония обмена поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипотношений между двумя государствами.

Р.Д., И.А.