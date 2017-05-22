Подразделения вооруженных сил Армении, используя гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 128 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Бала Джафарли Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Ширванлы, Гарагашлы, Баш Карвенд, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли и Горадиз Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.