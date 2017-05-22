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Политика

Элин Сулейманов: Азербайджан – это партнер США в стратегическом регионе 22.05.2017 20:46

Азербайджан – партнер США, стратегически расположенный на берегу Каспийского моря и представляющий собой растущий транспортный хаб вдоль исторического Шелкового пути.

Об этом пишет посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в своей статье на сайте HeraldNet.

Говоря о развитии торгового сотрудничества, автор отмечает недавнюю закупку азербайджанской компанией Silk Way Airlines 10 самолетов Boeing 737-Max 8. Предыдущие закупки были осуществлены в 2015-м. 

Партнерство Азербайджана и США выходит далеко за пределы торговли, отмечает посол, рассказывая о поддержке, которую Азербайджан оказал Соединенным Штатам в борьбе с международным терроризмом после трагедии 11 сентября 2001 года. Азербайджан был одним из первых государств, предложивших свою помощь, пишет он.

Помимо того, что в течение нескольких лет Азербайджан предоставлял силам Международной коалиции воздушный коридор для транспортировки в Афганистан невоенных грузов, в Афганистане в миссии ISAF участвовали и азербайджанские военнослужащие.  

Отмечает автор и роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы: ежедневно в Европу транспортируется порядка миллиона баррелей нефти, потребности Израиля в нефти на треть покрывается поставками из Азербайджана. С введением в эксплуатацию нового амбициозного проекта «Южный газовый коридор» Азербайджан будет поставлять в Европу еще и около 16 млрд. кубометров газа. 

Что касается общего торгового оборота, то только в 2016 году США экспортировали в Азербайджан товаров на сумму $434.2 млн., импорт в США составил $142 млн. Посол Элин Сулейманов отмечает, что американские компании экспортируют в Азербайджан тяжелую технику, изучая возможности инвестиций в сфере телекоммуникаций и других ненефтяных отраслях.

Не менее важно и помощь со стороны Азербайджана Соединенным Штатам в налаживании мостов с исламским миром. Посол подчеркивает, что Азербайджан является светским государством с преимущественно мусульманским населением и представляет собой хороший пример плюрализма и религиозной свободы.

«В 1918 году в Азербайджанской Демократической Республике (АДР) было признано право женщин на голосование, двумя годами ранее, чем это произошло в США», - пишет посол.

«Сегодня Азербайджан участвует в европейских институтах, включая ОБСЕ, а также в ОИС, объединяющей 56 мусульманских стран. Имея тесные связи с США, Израилем, Евросоюзом и мусульманским миром, Азербайджан пытается трансформировать разногласия в диалог», - говорится в статье. 

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Ambassador in the US: Azerbaijan a partner for economy, peace for state

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