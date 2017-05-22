В отношении затянувшихся конфликтов важен единый и неизбирательный подход стран на основе принципа уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их признанных на международном уровне границ, как это отражено в Глобальной стратегии по внешней политике и политике безопасности Европейского Союза.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на встрече с председателем комитета внешних связей Европарламента Дэвидом МакАлистером.

Говоря о карабахском конфликте, министр подчеркнул недопустимость попыток нарушения признанных на международном уровне границ государств с применением силы.

Глава МИД выразил надежду на то, что визит депутатов Европарламента в Азербайджан внесет вклад в сотрудничество между страной и ЕС.

На встрече были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, проведен обстоятельный обмен мнениями относительно начавшихся официальных переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между страной и Евросоюзом.

Э.Мамедъяров также рассказал о реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана транспортных и энергетических проектах.

Ялчин Алиев, Э.Т.