USD1.7023
EUR1.9047
RUB0.0300
Brent53.97
WTI50.68
Золото2 131.28
S&P 500 Index2 381.73
Nikkei 22519 678.28
Политика

Баку отмечает важность единого подхода при решении затянувшихся конфликтов 22.05.2017 18:39

В отношении затянувшихся конфликтов важен единый и неизбирательный подход стран на основе принципа уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их признанных на международном уровне границ, как это отражено в Глобальной стратегии по внешней политике и политике безопасности Европейского Союза.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на встрече с председателем комитета внешних связей Европарламента Дэвидом МакАлистером.

Говоря о карабахском конфликте, министр подчеркнул недопустимость попыток нарушения признанных на международном уровне границ государств с применением силы.

Глава МИД выразил надежду на то, что визит депутатов Европарламента в Азербайджан внесет вклад в сотрудничество между страной и ЕС.

На встрече были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, проведен обстоятельный обмен мнениями относительно начавшихся официальных переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве между страной и Евросоюзом. 

Э.Мамедъяров также рассказал о реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана транспортных и энергетических проектах.

Ялчин Алиев, Э.Т.

207количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Провал Фахрии Эвджен в Каннах – ФОТОИзвестные азербайджанские исполнители выиграли грин-карту – ФОТОЗинедин Зидан: «Это самый счастливый день в моей жизни»«Исламиада»: сборная Азербайджана по футболу завоевала золотые медали! – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОВ Саудовской Аравии страдающую от жажды змею напоили водой - ВИДЕОМерьем Узерли «зажигает» с Уиллом Смитом и другими мировыми звездами на приватных вечеринках в Каннах – ФОТОВице-премьер Туркменистана совершил самоубийствоО закрытии дорог, изменении путей следования и графика работы автобусов в связи с закрытием Исламиады – СПИСОК – ФОТОМиллиардер Фархад Ахмедов: Моя бывшая жена творила непотребство рядом с детьми, когда им было пять-семь лет«Исламиада»: Все в медалях. Девушки выиграли 4 золота, 3 серебра и 1 бронзу на турнире по борьбе – ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

22 мая19:37 Стали известны имена братьев, погибших при пожаре - ФОТО - ОБНОВЛЕНО19:28 Фатма Саттарова удостоена персональной премии Президента Азербайджана19:16 Милые бранятся. Мелания отшвырнула руку Трампа во время официального визита - ВИДЕО18:55 Фирангиз Ализаде награждена орденом «Шараф»18:39 Баку отмечает важность единого подхода при решении затянувшихся конфликтов18:17 Агабала Рамазанов: «Победа на Исламских играх – это успех, который никогда не забудется»18:12 Итоги Исламских игр! Азербайджан завоевал 75 золотых медалей - ФОТО18:05 Премьера песни: EMIN «Испания. Лето» - АУДИО17:44 ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Молодая вдова и мать ребенка с врожденным пороком сердца выставлена на улицу свекровью – ФОТО17:30 Почему участие Азербайджана в саммите в Эр-Рияде так важно для международной солидарности – ФОТО - ВИДЕО17:21 Армянский генерал, четыре года державший азербайджанца в рабстве, вновь заговорил о Карабахе17:08 В Центре Гейдара Алиева российский театр «Ателье» представит спектакль «Имя»17:03 Бакметрополитен изменил график работы в связи с закрытием Исламиады16:52 У прокурора Баку появился помощник по работе со СМИ16:44 Исламиада: пять стран-участниц провели в Баку Дни культуры – ФОТО