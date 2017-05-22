Китайская авиакомпания Hainan Airlines извинилась за искаженную информацию о Нагорном Карабахе в статье, опубликованной в ее журнале High Above.

Как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в данном журнале, предусмотренном для распространения в самолетах авиакомпании, аэропортах и местах отдыха пассажиров, об оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана размещена предвзятая и неверная информация. После выявления этого факта посольство Азербайджана в Пекине и ЗАО «Азербайджанские авиалинии» направили по данному поводу протест в МИД Китая и авиакомпанию Hainan Airlines и потребовали изъятия всего выпуска данного журнала.

Руководство действующего в составе авиакомпании Hainan Airlines журнала High Above в своем ответном письме в посольство Азербайджана в КНР извинилось за моменты в данной статье, вызвавшие беспокойство азербайджанской стороны. В письме отмечается, что при написании статьи автор не провел нужного исследования, поэтому в ней допущены ошибки. Кроме этого, было подчеркнуто, что мнение автора статьи ни в коем случае не отражает позицию авиакомпании и журнала.

Руководство редакции, сообщив, что из обращения изъят весь выпуск как в печатном, так и в электронном формате, пообещало, что впредь будет более внимательно, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем.

Ялчин Алиев, Э.Т.