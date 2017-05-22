«Мы сторонники организации платформы мира между Азербайджаном и Арменией в Европарламенте и других международных организациях. Мы говорим об этом и в Европарламенте, и во время встреч с делегацией структуры, и в других международных организациях».

Об этом на совместном брифинге с делегацией Европарламента сказал председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, сообщает АПА.

«Азербайджан готов к переговорам, а готовность противоположной стороны под вопросом. Я уверен, что открытые и свободные отношения между комитетами поспособствуют развитию связей между парламентами Азербайджана и Европы, а также сыграют большую роль в донесении до европейского общества реалий о нагорно-карабахском конфликте», - сказал он.

Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном была создана 6 декабря 2016 года в целях оказания содействия мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Это инициатива граждан Азербайджана и Армении, которые хотят внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта.

Эльшан Рустамов, Г.Р.