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Политика

Глава комитета Европарламента: Азербайджан – ценный партнер для Европы 22.05.2017 15:08

«Нынешним визитом делегация Европарламента еще раз хочет показать, что для Европы Азербайджан является ценным партнером, представляющим большой интерес».

Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на АПА, заявил находящийся в Баку глава комитета внешних связей Европарламента, депутат Европейской народной партии от Германии Дэвид МакАлистер на брифинге в Милли Меджлисе. 

Он отметил, что Европарламент испытывает глубокую обеспокоенность в связи с проблемой, с которой столкнулся Азербайджан, и подчеркнул, что «Европарламент всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, высоко оценивает сотрудничество с этой страной».

Он также выразил отношение к посещению некоторыми членами Европарламента без соответствующего разрешения Баку оккупированных территорий Азербайджана. По его словам, такие визиты осуществляются по личной инициативе данных депутатов.

«Визиты совершаются не от имени Европарламента, они ездят туда сами. Как известно, Европарламент не признал проведенный 20 февраля «референдум» в Нагорном Карабахе.

В то же время должен сказать, что у нас свободе выражения придается важное значение. Каждый может выражать свое независимое мнение и совершать какие-то действия. В данном контексте мы не можем вмешиваться в частные визиты этих парламентариев, потому что это их личное дело», - подчеркнул Д.МакАлистер.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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