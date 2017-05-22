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Политика
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Азербайджанцы Швейцарии обратились к руководству России в связи с закрытием ВАК 22.05.2017 14:44

Культурный кружок азербайджанцев в Швейцарии направил обращения Президенту России, в Верховный суд и Министерство юстиции РФ в связи с ликвидацией регистрации Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК).

В обращениях выражается сожаление в связи с аннулированием регистрации ВАК.

«Как большая организация, объединяющая проживающих в Швейцарии азербайджанцев, мы знаем, как трудно строить работу с диаспорой, сохранять культурные связи с Родиной. Мы также знаем, какой трудной была работа ВАК», - говорится в них.

Азербайджанцы Швейцарии призвали руководство России еще раз задуматься о последствиях принятого решения о прекращении деятельности ВАК: «Этим решением Вы можете лишить проживающих на территории РФ людей возможности изучать свой язык и культуру, отмечать свои праздники и сохранять культурные связи со своей исторической родиной».

Авторы обращения надеются на скорое разрешение этого недоразумения и на то, что ВАК вновь достойно будет представлять азербайджанскую диаспору России.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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