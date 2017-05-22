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Политика

Активист азербайджанской диаспоры выступил с докладом на межрегиональной конференции в Казани - ФОТО 22.05.2017 02:42

В Казани состоялась межрегиональная конференция «Роль и место национально-культурной автономии в гармонизации межэтнических отношений в регионах России», организованная Комитетом Государственной Думы РФ по делам национальностей и Федеральной национально-культурной автономией татар.

В работе конференции приняли участие представители Администрации Президента России, депутаты Государственной Думы, члены Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, руководители органов власти Республики Татарстан и др.

Участники конференции обсудили такие актуальные темы, как государственная национальная политика в центре и регионах и практика ее осуществления, роль и значение института национально-культурной автономии для удовлетворения духовно-нравственных потребностей многонационального сообщества России.

В работе конференции также принял участие эксперт Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, заместитель председателя Ассамблеи народов России, активист азербайджанской диаспоры России Араз Мурсалиев, который выступил с докладом.

В рамках конференции состоялась встреча с депутатом Государственной Думы РФ, председателем Комитета по делам национальностей, председателем Совета ФНКА татар Ильдаром Гильмутдиновым и депутатом Госсовета Республики Татарстан, директором Дома дружбы народов Татарстана Иреку Шариповым. На встрече А.Мурсалиев представил различные издания и мультиимедийную продукцию об Азербайджане, книги об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве «В России часть моей души», «Мехрибан Алиева и ее роль в современном Азербайджане».

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, заместитель председателя Ассамблеи народов России Араз Мурсалиев также провел встречу с руководством и активом азербайджанской общины Татарстана. Он выразил удовлетворение тем, что в Доме дружбы народов созданы прекрасные условия всем, в том числе и азербайджанской диаспорской организации. «В Татарстане в общей сложности проживают около 30 тысяч азербайджанцев, живущих в мире и согласии, созидающих во благо Татарстана, во благо России», - сказал он.

АПА

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