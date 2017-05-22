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Политика

Огтай Асадов: Идеология Армении превратила ее в моноэтническую страну 22.05.2017 14:28

Примитивное высказывание  руководства Армении, уверяющего всех, что применение силы может способствовать добрососедским отношениям, является следствием больного воображения.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявил спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов, выступая на 25-м Саммите глав государств и правительств стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле.

Он отметил, что ОЧЭС была создана 25 лет назад для долгосрочного и тесного сотрудничества.

«Жаль, что за эти 25 лет наш регион стал более опасным, произошли новые конфликты, а перспективы развития региона находятся под серьезной угрозой. Человеческие трагедии растут, масштаб зверств, жестокости людей перевернул представления многих. Но для азербайджанцев, в особенности для более чем миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, все это не ново», - сказал О.Асадов.

Он отметил, что Армения продолжает оккупацию 20% азербайджанской территории, нарушая таким образом безопасность и стабильность в регионе и препятствуя региональному сотрудничеству.

«К сожалению, сегодня один из членов ОЧЭС продолжает демонстрировать нетерпимость и агрессию. Идеология Армении превратила ее в моноэтническую страну, а также лишает и ее, и весь регион возможности развития. Армения все еще игнорируют верховенство международного права, отказывается выполнять 4 резолюции Совбеза ООН о немедленном и безоговорочном выводе своих вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Поэтому я хотел бы заявить всем, что примитивное мысль  руководства Армении, уверяющего всех, что применение силы может способствовать добрососедским отношениям, является следствием больного воображения. Несомненно, Азербайджан полностью восстановит свою территориальную целостность в соответствии с нормами международного права», - заявил председатель Милли Меджлиса Азербайджана.  

Огтай Асадов отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев не участвует в данном Саммите в связи с церемонией закрытия IV Игр исламской солидарности в Баку.

«Президент Ильхам Алиев приветствует участников саммита и передает им свои наилучшие пожелания», - подчеркнул спикер.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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