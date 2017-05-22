Выступление на проходящем в Стамбуле саммите Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) помощника министра иностранных дел Армении Ашота Овакимяна вызвало недовольство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, в своем выступлении А.Овакимян заявил, что азербайджанская сторона должна прекратить политические обвинения. Он сказал, что ОЧЭС не является политической организацией, и такого рода вопросы не должны здесь обсуждаться.

Сразу после выступления А.Овакимяна президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил несогласие с ним.

«Ни один из выступивших здесь представителей не прибегнул к политическому обвинению или оценке. Но вы посвятили все свое выступление этому, что, по моему мнению, неправильно», - заявил глава Турции.

Ялчин Алиев, Э.Т.