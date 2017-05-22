Находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 22 мая встретился с министром обороны этой страны Леваном Изориа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, в Министерстве обороны Грузии состоялась официальная церемония приема азербайджанской делегации.

Согласно протоколу, министры обороны прошли перед почетным караулом, прозвучали гимны двух стран, после чего состоялась встреча.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по перспективным направлениям сотрудничества в военной сфере, в областях военной медицины и военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затронув военно-политическую обстановку в регионе, стороны, подчеркивая важность обеспечения региональной стабильности, особо отметили вклад отношений в этом формате в безопасность и развитие наших стран.

После встречи министры обороны двух стран провели пресс-конференцию для представителей средств массовой информации.

Затем азербайджанская делегация возложила венок к воздвигнутому на Площади Героев в Тбилиси монументу погибшим за независимость и территориальную целостность Грузии и почтила их память.

Эльшан Рустамов, Г.Р.