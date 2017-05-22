USD1.7023
EUR1.9047
RUB0.0300
Brent53.97
WTI50.68
Золото2 131.28
S&P 500 Index2 381.73
Nikkei 22519 678.28
Политика

Азербайджан и Грузия развивают сотрудничество в сфере обороны – ФОТО 22.05.2017 14:04

Находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 22 мая встретился с министром обороны этой страны Леваном Изориа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, в Министерстве обороны Грузии состоялась официальная церемония приема азербайджанской делегации.

Согласно протоколу, министры обороны прошли перед почетным караулом, прозвучали гимны двух стран, после чего состоялась встреча.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по перспективным направлениям сотрудничества в военной сфере, в областях военной медицины и военного образования, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затронув военно-политическую обстановку в регионе, стороны, подчеркивая важность обеспечения региональной стабильности, особо отметили вклад отношений в этом формате в безопасность и развитие наших стран.

После встречи министры обороны двух стран провели пресс-конференцию для представителей средств массовой информации.

Затем азербайджанская делегация возложила венок к воздвигнутому на Площади Героев в Тбилиси монументу погибшим за независимость и территориальную целостность Грузии и почтила их память.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

265количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Канаде морской лев схватил ребенка и утащил под воду - ВИДЕОПровал Фахрии Эвджен в Каннах – ФОТО«Исламиада»: сборная Азербайджана по футболу завоевала золотые медали! – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОИзвестные азербайджанские исполнители выиграли грин-карту – ФОТОЗинедин Зидан: «Это самый счастливый день в моей жизни»В Саудовской Аравии страдающую от жажды змею напоили водой - ВИДЕОМерьем Узерли «зажигает» с Уиллом Смитом и другими мировыми звездами на приватных вечеринках в Каннах – ФОТО«Исламиада»: Все в медалях. Девушки выиграли 4 золота, 3 серебра и 1 бронзу на турнире по борьбе – ОБНОВЛЕНОИтальянка подала в суд на соседку из-за кота, который вел двойную жизньО закрытии дорог, изменении путей следования и графика работы автобусов в связи с закрытием Исламиады – СПИСОК – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

22 мая15:00 Мурад Дадашов о Гусейне Дарья, проекте стоимостью в полмиллиона манатов и о некоторых секретах нового сезона Maşın şou – ФОТО14:52 В Азербайджане пройдут дожди и грозы14:44 Азербайджанцы Швейцарии обратились к руководству России в связи с закрытием ВАК14:36 Форвард сборной Азербайджана переходит в «Османлыспор»14:28 Огтай Асадов: Идеология Армении превратила ее в моноэтническую страну14:20 Предполагаемый убийца российского пилота получил в Турции 5 лет тюрьмы14:12 Эрдоган поставил на место представителя Армении на саммите ОЧЭС14:04 Азербайджан и Грузия развивают сотрудничество в сфере обороны – ФОТО13:56 Бомж командовал велогонкой Tour of Ukraine, пока не вмешалась полиция – ВИДЕО13:48 Главы 10 румынских университетов едут в Баку подписать соглашение о сотрудничестве13:40 23 мая в Баку и на Абшероне без осадков13:32 В Стамбуле снесли ночной клуб Reina, где террорист в новогоднюю ночь расстрелял посетителей – ФОТО – ВИДЕО13:24 Эмин Амруллаев: «Если родитель, как минимум, 30 минут времени уделит учебе своего чада, это повысит успеваемость на 15%»13:16 Ликвидированы незаконные пассажироперевозки на трассе Баку-Сумгайыт13:08 Армения намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Индией