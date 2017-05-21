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Политика

ВС Армении в очередной раз нарушили режим прекращения огня 21.05.2017 10:25

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, в селе Довех Ноемберянского района, в селах Айгедзор, Чинари, Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Гызылгаджылы, Мезем, Кемерли Газахского района, в селах Мунджуглу, Агдам, Агбулаг, Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Ширванлы, Шураабад, Гарагашлы, Баш Карвенд, Джевахирли, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

1news.az

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